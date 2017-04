Ivanka Trump betaler nesten 130.000 kroner i måneden i husleie

Ifølge dokumenter som Wall Street Journal har fått innsyn i leier presidentdatteren og mannen et hus verdt over 400 millioner kroner i Washington D.C.

Ivanka Trump og mannen Jared Kushner flyttet til Washington D.C etter at de begynte å jobbe i Trump-administrasjonen. Paret tok med seg sine tre barn og flyttet til bydelen Kalorama i utkanten av Washington tidligere i år.

Da var det ikke klart om paret hadde kjøpt huset, eller bare leide huset. Nå har The Wall Street Journal har fått innsyn i dokumenter som viser at Trump og Kushner leier huset for hele 15.000 dollar i måneden, altså 129.275 norske kroner.

Ifølge magasinet Harpar's Bazaar er det den chilenske milliardæren Andrónico Luksic som eier huset. Han kjøpte det for 5,5 millioner dollar i desember, skriver The Wall Street Journal. Det er over 47 millioner norske kroner.

Allerede i mars hadde paret hisset på seg naboene for manglende søppelhenting, stengte fortau og parkeringskaos.

Trump flyttet fra New York, hvor hun har en leilighet på Upper East Side på Manhattan. Den skal hun, ifølge blant andre Fox News, prøvd å selge for 4,1 millioner dollar, eller leie ut for 15.000 dollar tidligere i år.

I februar skrev kanalen at Trump kuttet leien til 13.000 dollar.

