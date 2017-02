IT-giganter samler seg mot Trumps innreiseforbud

Facebook, Google, Apple, Twitter og 93 andre IT-selskaper mener Trumps innreiseforbud skader amerikansk næringsliv.

«Innreiseforbudet representerer en signifikant fravikelse fra prinsippene om rettferdighet og forutsigbarhet som har styrt USAs immigrasjons system i mer enn 50 år – og ordren skader amerikanske bedrifter, innovasjon og vekst».

Slik begynner dokumentet som 97 IT-selskaper overleverte søndag med argumenter mot innreiseforbudet til domstolen som behandler saken.

– Vanskeligere å rekruttere talenter

Apple, Facebook, Google, Microsoft, Netflix, Twitter, Airbnb, eBay og Intel er blant selskapene som har undertegnet dokumentet som støtter den rettslige kampen mot Trumps innreiseforbud.

Les også: Slik reagerer verden på Trumps innreiseforbud

IT-gigantene mener innreiseforbudet gjør det vanskeligere å rekruttere dyktige talenter verden over. De legger videre vekt på at det vil bryte opp pågående prosjekter, og dermed skade amerikansk næringsliv og investeringer i USA.

Opphev forbudet

Det er delstaten Washington som har gått til sak mot Trumps regjering for å sørge for at grensene holdes åpne for flyktninger og folk fra sju overveiende muslimske land. En føderal dommer har allerede opphevet forbudet.

Støtter Trump: Halvparten av alle amerikanere støtter Trumps innreiseforbud

Donald Trumps anke om å gjeninnføre innreiseforbudet til USA ble søndag avvist av en ankedomstol i San Francisco.