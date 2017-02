Irans øverste leder ut mot Donald Trump: – Han avslører «USAs sanne ansikt»

Irans øverste leder sier han er takknemlig for at Donald Trump har avslørt «USAs sanne ansikt».

Irans øverste leder Ayatollah Khamenei talte tirsdag til en gruppe militære ledere i Teheran.

Der oppfordret Khamenei iranere til å svare på Trumps trusler når landet markerer årsdagen for den iranske revolusjonen i 1979 på fredag, melder Reuters.

– Ingen fiende kan lamme den iranske nasjonen, sa Khamenei til forsamlingen, ifølge lederens egen nettside.

– Trump sier at «dere bør være redde for meg». Nei! Det iranske folket vil svare på hans ord med en demonstrasjon 10. februar og vise Irans holdning mot slike trusler, sa Khamenei.

For noen dager siden gikk Trump ut på Twitter for å kunngjøre at USA tar affære etter at Iran har gjennomført en rakettoppskyting.

Trump vedtok nye sanksjoner mot over 20 iranske personer og selskaper som følge av Irans test av en langdistanserakett som kan bære atomvåpen. Før sanksjonene ble vedtatt, tvitret Trump at «iranske ledere bør være takknemlige for den forferdelige avtalen som USA inngikk med dem».

NEKTER INNREISE: Donald Trumps innreiseforbud rammer Irak og seks andre land. Foto: Mandel Ngan , AFP

Avtalen mellom Iran og de fem vetomaktene i FNs sikkerhetsråd samt Tyskland ble inngått i juli 2015. Den sikrer internasjonal kontroll med Irans atomprogram slik at Iran ikke bruker programmet til å utvikle atomvåpen. Til gjengjeld ble sanksjonene mot Iran opphevet.

Kravet om at Iran ikke skal teste slik raketter er ikke en del av atomavtalen, men i etterkant vedtok Sikkerhetsrådet en egen resolusjon der Iran bes om å unngå slike tester de neste årene.

Kritiserte innreiseforbudet

Den iranske lederen kritiserte også Trumps omstridte innreiseforbud, som nekter mennesker fra Iran innreise i USA.

– Vi vil faktisk takke den nye presidenten. Vi takker ham, fordi han har gjort det enklere for oss å avsløre USAs sanne ansikt. Med alt han gjør nå, som å legge et fem år gammel barn i håndjern på en flyplass, så viser han realiteten av USAs menneskerettigheter, sa den iranske lederen.

Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit har tidligere uttalt til VG at innreiseforbudet kan tolkes som en opptrapping mot Iran.

(NTB/VG)