Ingen vil bli Trumps kommunikasjonssjef

Minst to kandidater har takket nei til jobben som kommunikasjonsdirektør i Det hvite hus.

Det hvite hus har stått uten en fulltids kommunikasjonsdirektør etter at Donald Trump ble tatt i ed i forrige måned, til tross for at stabssjef Reince Priebus har jobbet på spreng med å fylle den ledige stillingen, melder Politico.

RÅDGIVER: Jan-Erik Larsen jobbet i flere år tett på statsminister Jens Stoltenberg. Han forstår skepsisen til å ta jobben for Donald Trump. Foto: Daniel Sannum Lauten

Ifølge nettstedet skal Priebus ha henvendt seg til en rekke republikanske kommunikasjonsfolk, men så langt blitt møtt med en kald skulder. Minst to kandidater har takket nei til tilbud om jobben, som vanligvis er en svært attraktiv stilling i det politiske miljøet i Washington. En av dem er Jason Miller, som hadde ansvaret for kommunikasjonen til Trump i perioden etter at han ble valgt til president.

– Det finnes en liste over kandidater, men jeg forstår at folk ikke er interessert. Det er en vanskelig jobb, sier en tjenestemann i administrasjonen.

- Fullstendig uforutsigbar

Også tidligere statssekretær og rådgiver for statsminister Jens Stoltenberg, Jan-Erik Larsen, forstår skepsisen til å påta seg jobben.

– Jeg skjønner at jobben virker skremmende selv på erfarne kommunikatorer. Trump virker å være fullstendig uforutsigbar, og med stor kraft. Politisk kommunikasjon handler ikke minst om å bygge en profil og en posisjon over tid. Da må de kortsiktige, taktiske manøvrene settes inn i en overordnet, strategisk sammenheng. Ellers blir det bare kaos, sier Larsen, som nå driver rådgivningselskapet Kruse Larsen.

– Kort oppsummert: jeg hadde ikke orket å være kommunikasjonsdirektør for Trump.

Den ferske presidenten har allerede gjort seg bemerket med et svært egenrådig forhold til pressen, der han i stor grad henvender seg direkte til det amerikanske folk gjennom sosiale medier. Dette blir sett på som en stor utfordring for den som påtar seg oppgaven med å utforme administrasjonens kommunikasjonsstrategi, ifølge Politicos kilder.

– Hvis de som skal orkestrere kommunikasjonen holdes utenfor beslutningene, eller ikke kjenner den overordnede planen eller det politiske prosjektet, blir det kaos, sier Larsen til VG.

– Totalt kaos

Han får full støtte fra Steve Smith, som jobbet i Det hvite hus under George W. Bush og ledet presidentkampanjen til John McCain.

– Med det totale kaoset som presenteres fra Det hvite hus på en rekke områder er det tydelig at de ikke har noen strategisk plan, sier Smith til Politico.

Sean Spicer, som nå fungerer som kommunikasjonsdirektør i tillegg til den krevende jobben som pressesekretær, har vært under hardt press etter at Trump inntok Det ovale kontor. Allerede i sin aller første pressekonferanse benyttet Spicer anledningen til å refse pressen. Senere har han blitt tvunget til å forsvare en rekke kontroversielle utspill fra presidenten.

Larsen understreker likevel at det er mye vi ikke forstår rundt Trump og velgervandringer.

– 2016 går ikke inn i historien som analytikernes og kommentatorenes beste år, med tanke på Brexit og USA-valget. Derfor må vi være åpne for at det er noe, eller mye, vi ikke forstår. Og slik kjenner jeg det når jeg følger presidenten og Det Hvite Hus nå. Hvis dette går bra i fire år, da må jeg virkelig revurdere mye av det jeg har bygget alt mitt strategiske kommunikasjonsarbeid på gjennom år, i alle fall innen politikk.