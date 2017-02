Ingen amerikansk president har blitt dømt i riksrett. Kan Trump bli den første?

NEW YORK/OSLO (VG) Bill Clinton ble stilt for riksrett og frikjent. Richard Nixon gikk av før det kom så langt. Ekspertene er uenige om hva som venter Donald Trump.

Sterke bånd til fremmede makter, mulige interessekonflikter knyttet til Trump-imperiet og kontroversielle presidentordrer har fått flere til å antyde at USAs ferske president kan bli stilt for riksrett og avsatt.

Men hvor sannsynlig er det? Ekspertene VG har snakket med er delt i svaret.

– Med republikansk flertall i Kongressen er det svært usannsynlig at presidenten blir stilt for riksrett, sier professor Justin H. Phillips ved Columbia University,

For at en president skal bli stilt for riksrett - eller impeached, som det heter i USA - må Representantenes hus med simpelt flertall gå inn for det. Deretter avholdes en rettssak i Senatet ledet av Høyesterettsjustitiarius. Etter rettssaken har Senatet en rådslagning før de stemmer over skyldspørsmålet. Det må være to tredels flertall for å få presidenten dømt og avsatt, forklarer Phillips.

Han ble nominert til høyesterett: Den yngste utnevnelsen på 25 år

«Alvorlige forbrytelser og ugjerninger»

– Hva skal til for å få ham stilt for riksrett? spør professor David A. Schultz ved Hamline University, og svarer selv:

– Ifølge Grunnloven må han ha begått «alvorlige forbrytelser og ugjerninger». Og hva kan det være? Det er i praksis hva Representantenes hus sier at det er, sier Schultz.

– Jeg tror muligheten for riksrettstiltale ligger i Trumps mulige bånd til fremmede stater, eller interessekonflikter knyttet til forretningsavtalene hans, fastslår han.

Les også: Trumps pressetalsmann nekter for at innreiseforbudet er et forbud

– Mer røyk enn ild

Professor Brian J. Gaines ved University of Illinois har derimot liten tro på at anklagene mot Trump vil ende med riksrett og avsettelse.

– Det er svært lite sannsynlig at Trump blir avsatt, til tross for at hans argeste kritikere håper på det. Mye av furoren over de såkalte interessekonfliktene er mer røyk enn ild, og ikke begrunnet i lover eller tidligere rettsavgjørelser, sier Gaines.

Han tror heller ikke at anklagene om at Trump forsøker å fremme sine egne forretningsinteresser som president, kan føre til at han blir stilt for riksrett.

– Riksrettssaken mot Bill Clinton viste hvor vanskelig det er å avsette en president, selv i en sak om en åpenbart falsk forklaring. Nixon gikk selv av før han ble dyttet ut, men hans parti var svakere i Kongressen enn republikanerne er nå, og han hadde trolig skaffet seg flere fiender i løpet av sin lange karrière enn Trump har rukket å gjøre, sier professoren.

FRIKJENT: President Bill Clinton ble i 1999 stilt for riksrett for å ha løyet under ed da han nektet for å ha hatt et forhold til Monica Lewinsky. Clinton ble ikke dømt. Foto: Tim Sloan , AFP

Republikanere ut mot Trumps innreiseforbud: – Dette må fikses

To for riksrett – ingen dømt

Så langt i historien har to amerikanske presidenter blitt stilt for riksrett, men ingen er blitt dømt.

Andrew Johnson ble stilt for riksrett i 1868, fordi han ikke fulgte kongressflertallets linje overfor de tapende sørstatene etter borgerkrigen. Bill Clinton ble stilt for riksrett i 1999 for å ha løyet under ed om forholdet til Monica Lewinsky. Kongressen begynte arbeidet med å få Richard Nixon stilt for riksrett etter Watergate-skandalen i 1974, men Nixon valgte selv å gå av før saken kom så langt.

– Richard Nixon er den eneste presidenten som har trukket seg, sier USA-ekspert og førsteamanuensis Alf Tomas Tønnessen ved Høgskulen i Volda.

– Han ville blitt stilt for riksrett og dømt for å dekke over lovbrudd hvis han ikke hadde trukket seg i 1974. Nixon utvidet også Vietnamkrigen til Kambodsja uten å informere Kongressen, sier Tønnessen.

Han tror Trump kan havne i trøbbel hvis han unnlater å fortelle Kongressen om viktige avgjørelser.

– Kongressen vil også kalle statsråder inn til høring hvis det oppstår kontroversielle situasjoner, slik blant andre forsvarsminister Donald Rumsfeld måtte forklare seg etter Abu Ghraib-skandalen i 2004, sier Tønnessen.

GIKK AV: President Richard Nixon gikk av i 1974, før han rakk å bli stilt for riksrett. Årsaken var den såkalte Watergate-skandalen. FOTO: HBO

Les også: Slik er kampen for å oppheve Trumps innreiseforbud

Mulig med riksrettssak

Professor Scott McLean ved Quinnipiac University mener det er relevant å se nærmere på den såkalte emolument-bestemmelsen i den amerikanske grunnloven når man vurderer mulighetene for en riksrettssak mot Donald Trump. Den sier at presidenten ikke har lov til å motta noen form for betaling fra fremmede stater.

– Selskaper som eies av presidenten mottar jo nettopp betaling fra fremmede stater. Emolument-bestemmelsen har aldri blitt brukt i rettssystemet før, men et søksmål mot president Trump for brudd på denne bestemmelsen behandles nå rettslig, forteller McLean.

– Man kan se for seg en mulighet for at president Trump forårsaker en konstitusjonell krise hvis han blir funnet skyldig, men nekter å godta dommen. I et slikt scenario vil det være sannsynlig at Kongressen seriøst vurderer å stille presidenten for riksrett, sier han.

– Lever farligere enn han tror

Professor og USA-ekspert Ole O. Moen er på sin side trygg på at Donald Trump ikke vil sitte presidentperioden ut.

– Det som nå skjer er veldig alvorlig, selv om det kanskje ikke er så overraskende. Man leder ikke verdens mektigste nasjon som et reality-TV-show, sier Moen til VG.

VGTV: Se Schwarzeneggers frekke svar til Trump

Han mener avgjørelsen om å hindre folk fra enkelte nasjoner å reise inn i USA er grunnlovsstridig i seg selv, noe som kan føre til at det blir reist riksrettssak mot presidenten. En president som ikke bryr seg om politisk og diplomatisk skikk og bruk, og i tillegg ikke respekterer grunnloven, lever farligere enn han tror, ifølge professoren.

– Jeg ser ikke bort fra at republikanerne ser seg bedre tjent med at visepresident Mike Pence rykker opp, og tar over presidentembetet. Politisk vet de hvor de har ham, en dypt konservativ og erfaren politiker, sier Moen.

På den andre siden er det ikke sikkert at demokratene i Senatet ville støttet at Pence blir president. I den leiren anses han som en farligere politiker som forfekter en direkte reaksjonær politikk.

Moen mener innreiseforbudet reduserer Donald Trumps anseelse i utlandet.

– Det er interessant å merke seg at de landene hvor Trump-familien har forretningsforbindelser – land som Filippinene, Indonesia, Saudi-Arabia og Egypt – ikke er omfattet av innreiseforbudet.

Forsker om innreiseforbudet: – En opptrapping mot Iran