Ikke varslet om at Trump kan «stikke innom»

PARIS (VG) Britiske myndigheter har ikke fått beskjed om at Donald Trump kan komme på lynvisitt til London på vei til Frankrike.

Britiske myndigheter forbereder seg likevel på at Donald Trump kan stoppe i Storbritannia på vei til å møte Emmanuel Macron i Paris den 13. juli, sier representanter for regjeringen i London til Sunday Times.

USAs president kan på sin Europatur komme til å legge inn et stopp med Air Force 1 i Aberdeenshire, nord i Skottland, hvor Trump eier en golfbane. I samme slengen kan han tenkes å avlegge statsminister Theresa May en visitt i Downing street. Det sier både kilder nær Det hvite hus og representanter for regjeringen i Storbritannia, til avisen.

Ingen navngitte, offisielle representanter for statsoverhodene har kunnet bekrefte at et slikt møte planlegges.

– Trump har ingen planer om å besøke Storbritannia i nær fremtid, men han kan alltids tenkes å ombestemme seg, sier en talsperson for USAs regjering til nyhetsbyrået Reuters.

May ikke varslet



Vertskapet, Statsministerens kontor i Downing Street, er ikke kjent med at et slikt besøk kan være på trappene.

– Jeg er ikke kjent med at presidenten planlegger et besøk til Storbritannia i løpet av de kommende ukene, sier en offisiell talsmann for statsministeren til britisk og amerikansk presse.

Kildene fra Det hvite hus varsler at dersom et besøk finner sted, vil det skje på svært kort varsel, mindre enn 24 timer før, slik at anti-Trump demonstranter ikke får mulighet til å stikke kjepper i hjulene for besøket, skriver Sunday Times. Flere enn 1,8 millioner briter har undertegnet et opprop som sier at president Trump ikke er velkommen i Storbritannia.

Da Theresa May besøkte Trump i Washington i januar, gjentok hun at Trump har en stående invitasjon til Downing Street. Ennå har det ikke blitt satt en dato for dette besøket, og britisk media har spekulert i at det skyldes nettopp frykten for protester.

Pressetalsmann i Det hvite hus, Sean Spicer, har ifølge New York Times avvist at Trump vil komme på besøk til May de beste par ukene.