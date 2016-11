Hvite nasjonalister hyllet Trump med nazihilsen

En video fra årsmøtet til National Policy Institute viser amerikanske nasjonalister hylle Trump ved å rope «Heil Trump».

– Heil Trump, heil vårt folk, heil vår seier, ropte lederen for National Policy Institute, Richard Spencer, til stor applaus fra forsamlingen på om lag 200 mennesker.

Videoen viser at flere blant publikum responderer ved å strekke ut høyrearmen i en nazhilsen.

Hendelsen skjedde lørdag kveld i Ronald Reagan Building i Washington DC under årsmøtet til National Policy Institute.

Spencer er regnet som den ledende ideologen bak den såkalte alt-right-bevegelsen. Begrepet «alt-right» er en forkortelse av «alternativhøyre».

Instituttet han leder beskriver seg selv som «en uavhengig organisasjon som er dedikert til opphav, identitet og framtiden til folket av europeiske avstaming i USA og rundt om i verden».

Det er magasinet The Atantic som melder om saken.

– Et hvitt land



Magasinet melder at det gjennom mesteparten av dagen ble avholdt diskusjoner om instituttets ideologi i relativt ukontroversielle termer.

Det endret seg imidlertid etter at de fleste journalistene hadde forlatt årsmøtet.

New York Times melder at Spencer raljerte mot jøder og siterte nazipropaganda på tysk. Under talen hevdet han at USA hører til det hvite folk, som han kalte «solens barn». Han mener det hvite folk har blitt marginalisert og må «vekke opp sin identitet».

– USA var inntil den forrige generasjonen et hvitt land tilpasset oss og de kommer etter. Det er vårt verk, vår arv, og det tilhører oss, sa Spencer blant annet.

Spencer refererte også til massemedia som «lügenpresse» - begrepet nazistene brukte for å angripe kritikere i pressen. Han hevdet pressen har vært kritisk til Trump for å beskytte jødiske interesser.

Tar avstand



Tirsdag kveld sa påtroppende president Donald Trump at han fordømmer den såkalte «alternativhøyre»-bevegelsen.

Da Trump besøkte The New York Times' redaksjon tirsdag, spurte administrerende redaktør Dean Baquet den påtroppende presidenten om han synes han har bidratt til å styrke alt-right-bevegelsen, skriver NTB.

– Jeg tror ikke det. Det er ikke en gruppe jeg ønsker å styrke, og hvis de er styrket, så vil jeg se på det og finne ut hvorfor, svarte Trump.