Hva blir Trumps neste steg?

Vi har sett forbud mot støtte til abortrådgivning, innreiseforbud og en ordre om ta USA ut fra TTP-avtalen, alt i en rasende fart. Hva blir det neste?

Det er et spørsmål mange nå spør seg etter å ha sett grepene Donald Trump har tatt - og alle reaksjonene som har kommet i kjølvannet av disse - siden han ble innsatt som USAs 45. president.

– Jeg tror nok ikke vi har sett det siste slaget om innreiseforbudet, sier Thor Steinhovden, USA-kommentator og rådgiver i Tankesmien Agenda.

Han tror det vil komme mange nye kontroversielle tiltak og påfølgende demonstrasjoner i tiden fremover.

– Jeg er spent på å se hvordan demokratene vil prøve å stikke kjepper i hjulene for Trump.

Innvandring mest kontroversielt

Steinhovden tror det er demonstrasjonene i etterkant av Trumps neste steg som vil merkes best. Morgendagens utnevnelse av høyesterettsdommer kan fort bli et slikt steg.

– SPENT: USA-kommentator Thor Steinhovden tror det er mer å vente seg av Trump. Foto: Tankesmien Agenda

– Hvis dommerforslaget er en person med veldig sterke meninger rundt abort, for eksempel, så kan vi fort se en voldsom reaksjon fra venstresiden, som igjen kan føre til demonstrasjoner, sier han.

Han understreker at Trump nok ikke er ferdig med innvandringsfeltet, og minner om at presidenten også gikk til valg på å sende ut ulovlige innvandrere som allerede befinner seg i landet.

– Det som kan være mest kontroversielt er på innvandringsfeltet. Han har jo lovet å deportere en hel bråte med ulovlige innvandrere. Når det settes ut i praksis blir det litt som med innreiseforbudet; du får uventede konsekvenser. Det med at man ikke helt vet hvordan det ser ut, kommer til å bli et betent tema, sier han.

– PREGES IKKE AV KOMPROMISS: Historiker og forfatter Hallvard Notaker mener Trump har satt en standard for hva vi kan vente oss fremover. Foto: Anette Karlsen/NTB scanpix

– Ingen grunn til å tro at det stopper nå



Historiker og forfatter av boken «Amerikansk valgkamp» vil være forsiktig med å spå om framtiden, men tror Trump har satt en standard som vil bestemme mye av forhandlingene fremover.

– Man var jo spent på om Trump ville være forhandler eller skyttergravskriger og velge konfrontasjon. Det er vanskelig å se for seg at frontene nå skal bli mykere, og at de neste månedene skal preges av forhandlinger og kompromiss, sier han.

Han mener derfor at det er grunn til å vente seg mer av Trumps kontroverser.

– Han har skapt så sterke motsetninger at det er vanskelig å se for seg et konstruktivt samarbeid. Det blir et spørsmål om hvorvidt Republikanerne vil la ham holde på, sier Notaker.

Det tror han imidlertid også kan vare en stund, fordi også det republikanske partiet har sett frem til å ha en republikansk president, selv om Trump ikke var deres førstevalg.

– Republikanerne i Kongressen vil måtte prøve å bane seg vei så de får gjort noe av det de vil. De vil prøve å glatte over det Trump gjør så lenge de håper at de kan få gjennomført noe av det de drømmer om, og derfor går de så stille i dørene nå, sier han.

Likevel, det er usikkert om Republikanerne vil lykkes med den taktikken. Notaker tror Trump har mer å komme med.

– Det er ingen grunn til å tro at det stopper nå.