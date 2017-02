Historisk lav president-tilfredshet

Etter nær en måneds iherdig innsats bak spakene er Donald Trump jumbo i presidentrekken.

Bare 40 prosent sier de synes Trump har gjort en god jobb den første måneden, viser den såkalte «job approval»-meningsmålingen fra Gallup (ekstern lenke).

Det er 21 prosent under snittet for valgte presidenter i USA, ifølge Gallup. Trump-målingen er utført fra 13. til 15. februar, i Trumps fjerde uke.

* Inntil nå er det Bill Clinton som har hatt bunnmålingen, med 51 prosent.

* Det beste resultatet blant presidentene i Gallup-listen har John F. Kennedy: 72 prosent ga ham tommelen opp etter en måned. En liten prosent bak er Jimmy Carter.

Professor Jennifer Leigh Bailey ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU understreker at det finnes målinger som gir Trump bedre resultater enn Gallup, for eksempel målinger fra Rasmussen.

VI FÅR SE: – Donald Trump kommer trolig ikke så mye lavere på tilfredshetsmålingene, men vi får se, sier USA-ekspert, professor Jennifer Leigh Bailey, ved institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.

Hun tror årsakene til at Trump scorer historisk lavt er flere.

– Det har vært mye støy rundt hans valg av medarbeidere. Det henger nok også sammen med hvordan han opptrer på pressekonferanser og på Twitter. Mange stiller seg jo tvilende til hans mentale tilstand, sier hun.

Leigh Bailey tror også at det ekstreme omfanget i mediedekningen kan ha bidratt til det dårlige resultatet.

Dårligere enn Clinton

I motsetning til de fleste (unntatt Clinton, Obama og Eisenhower), har Trump falt på målingen etter at han tiltrådte, fra 45 prosent.

– Det normale er at nye presidenter får en liten bonus fra folket den første tiden, men Trump har scoret lavt på denne og lignende målinger helt siden han ble innsatt, sier USA-ekspert og skribent i Minerva, Jan Arild Snoen.

– Hvorfor har han ikke fått det vanlige oppsvinget?

– En del hadde nok forhåpninger om at han skulle oppføre seg mer som en vanlig president etter at han ble innsatt. Men så har de som kanskje kunne vært villige til å være positive sett at han ikke forandret seg likevel. Han har fortsatt i samme stil, med kraftige angrep på alt og alle. Også enkelte av de politiske vedtakene kan ha hatt betydning, særlig det omstridte innreiseforbudet, sier Snoen.

Målingene varierer



En rekke målinger lodder stemningen om hvorvidt den nye presidenten gjør en god jobb eller ikke. VGs Trump-guide viser de siste meningsmålingene blant amerikanere og oppdateres hver gang en ny måling offentliggjøres. Resultatet for Trump den 16. februar er at 46 prosent synes han gjør en god jobb.

I en måling fra Fox News tatt opp like før Gallup-målingen, svarte 48 prosent at de synes Trump hadde gjort en god jobb.

Donald Trump annonserte tidligere i februar på Twitter, at «alle negative meningsmålinger er falske nyheter».