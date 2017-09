Historieprofessor i VG-intervju: - Trump en sjeldent farlig person

NEW HAVEN (VG) Den anerkjente historieprofessoren Timothy Snyder (48) kommer med et bekmørkt budskap om USA under Donald Trumps ledelse.

– Hvis man spør meg om Trump er en narsissist svarer jeg ja, hvis man spør meg om han er psykopat sier jeg ok, og hvis man sier han er rasist, så er jeg enig i det også. Han er fundamentalt på feil plass i ethvert land hvor det faktisk eksisterer lover og regler, sier Timothy Snyder.

Han tar imot VG på sitt kontor på Yale University nord for New York.

I disse brede korridorene har fem tidligere amerikanske presidenter gått som studenter.

Her har han skrevet «Om Tyranni: 20 ting vi kan lære av det 20. århundre» som har fått stor oppmerksomhet i USA. Uten å nevne Donald Trump ved navn en eneste gang, er det ham den egentlig handler om.

Timothy Snyder (48) Historiker, skribent, forfatter og lærer ved Yale University. Han er mest kjent for boken «Dødsmarkene, Europa mellom Hitler og Stalin», som ble kåret til årets beste bok i 2010 av flere aviser og magasiner. Aktuell med boken «Om tyranni: 20 ting vi kan lære av det 20. århundre».

I boken viser han paralleller til det som skjedde i Tyskland på 30-tallet. Det startet med at Hitler vant et ordinært valg i 1932.

– Har ødelagt masse

Han avviser at det er en ekstrem sammenligning.

– Trump er riktignok mye eldre enn dikatorene på 30-tallet. Der Mussolini, Hitler og Codreanu (Romania) var yngre menn som leste masse og hadde et ekstraordinært minne og evne til å sette sammen informasjon fra flere steder, er ikke dette noen vil si om Trump. Hvis han hadde vært mer energisk, yngre og mer kompetent enn han er, ville han vært en enda større fare. Men jeg vil ikke avskrive ham helt av den årsaken. Han har allerede ødelagt masse, og han ødelegger fortsatt, sier Snyder.

– Regimer endres enten ved et kupp eller ved et valg, så blir det en forvandling innenfra i systemet, og så blir det vold. Det snakkes så mye om terrorisme og ekstremisme fordi de har et håp om at det skal skje et angrep som kan starte denne forvandlingen, mener Timothy Snyder.

SKREMT: – Det er ingen bevis for at vi som lever nå er noe smartere enn dem på 30-tallet, og se hva som skjedde da, sier Timothy Snyder. Foto: Thomas Nilsson, VG

Det eneste positive Snyder har å si om Trump, kommer når han sammenligner ham med en fascist.

– Han har ikke alle talentene til en ideell fascistleder, men han er for eksempel en veldig god taler som vet hva folk vil høre. Sånn sett har han et visst politisk instinkt. Da han sa at opptøyene i Charlottesville skyldtes «begge sider», var det politisk veldig smart, selv om det også var veldig farlig. Mange var sinte, men hans tilhengere var enig med ham.

– Aversjon mot å fortelle sannheten

I «Om Tyranni» skriver Snyder mye om betydningen av sannhet og fakta. Snyder sier at sannhet ikke betyr noe for fascister.

– Trump har en dyp aversjon mot å fortelle sannheten, jeg tror faktisk ikke han er kapabel til det mer enn to ord av gangen. Dette er farlig for institusjoner og lover og regler, fordi de er avhengige av fakta, og hvis det ikke er fakta er det ingen sannhet lenger, og hvis det ikke er en sannhet vil lovene slutte å virke.

LES SKARTVEIT I JANUAR: Nå blir det mørkt

– Hvordan skal vi forholde oss til det vi ser?

– Vi må bare kjempe videre. Dine barn vil spørre deg i fremtiden om «hva gjorde du i 2017?». Vi har mer makt enn vi tror: Vi må engasjere oss politisk, komme oss ut på gata og gå i marsjer - og lese historiebøker. Hvis alle sitter rolig og tenker «dette ordner seg» mens de fortsetter å se på Netflix, er vi dømt. Vi må forstå at Trump er en sjeldent farlig person.

FÅR GJORT LITE: President Donald Trump er bare opptatt av å rive ned lover andre har fått gjennom, mener Timothy Snyder. Foto: Jonathan Ernst, Reuters

Han har denne forklaringen på hvorfor Trump aldri har tatt avstand fra Russlands president Vladimir Putin:

– Trump har levd hele sitt liv på grensen til mafiakriminalitet. Han beundrer folk på utsiden av loven. Og det som er ydmykende for oss amerikanere er at Trump opptrer som en liten gangster som ser opp den store gangsteren Putin, selve mafiabossen. Trump liker diktatorer fordi han selv mener institusjoner er tull. Han har til og vært rosende i sin omtale av Kim Jong-un, sier Snyder, og slår fast:

– Trump har ikke bare svekket diplomatiet i hele verden, han har gjort USA katastrofalt mye svakere i resten av verden. Jeg tror ikke Trump-supporterne forstår dette.