Hevder svensk «sikkerhetsrådgiver» er straffedømt forretningsmann

Nils Bildt ble introdusert som «svensk forsvars- og nasjonal sikkerhetsrådgiver» på tv-kanalen Fox News. Ifølge svenske medier er Bildt en straffedømt forretningsmann, helt uten bånd til svenske myndigheter.

– Vi har ingen talsmann med det navnet, sier Marie Pisäter ved det svenske forsvarsdepartementet til Dagens Nyheter.

Heller ikke det svenske utenriksdepartementet kjenner til mannen.

– Vi vet ikke hvem han er, får avisen opplyst.

Dagens Nyheter skrev fredag at Nils Bildt emigrerte til USA i 1994. Han skal drive flere sikkerhetsselskaper i landet, men det er uvisst om selskapene fortsatt er i drift.

Svensk politimann: Klippet sammen svarene våre

I Sverige hevet mange øyenbrynene da «sikkerhetsrådgiveren» - med samme etternavn som landets tidligere utenriksminister Carl Bildt - kommenterte kriminalitetsutviklingen i hjemlandet på en av USAs største tv-kanaler.

SKAPTE RABALDER: – Se på det som hendte i Sverige i går kveld, sa president Donald J. Trump i en tale i Florida forrige fredag. Foto: Evan Vucci/AP , AP

Utenlandske medier har i lengre tid brukt Sverige som et skrekkeksempel på flyktninghåndtering. I en tale i Florida sist helg viste president Donald J. Trump til en hendelse i Sverige da han snakket om sikkerhet og innvandring.

– Se på det som hender i Tyskland. Se på det som hendte i Sverige i går kveld. Sverige har tatt imot så mange, sa Trump.

Da svenske myndigheter krevde svar på hva Trump egentlig mente, svarte presidenten at han viste til et innslag han hadde sett på Fox News.

Kongen ut mot Trump

Trumps tale er blitt heftig debattert i Sverige den siste uken, og i et intervju med den svenske avisen Sydsvenskan torsdag gikk kong Carl Gustav ut mot det kan kalte «misoppfatninger»" rundt svensk innvandring.

Trump: Snakket om tv-innslag

Torsdag kveld var Sverige igjen tema på Fox News, og Bildt var hentet inn som kommentator i programmet til den konservative og omstridte programlederen Bill O' Reilly.

I en e-post til Dagens Nyheter skriver Bildt at det var en av Fox News sine redaktører som valgte tittelen.

– Hadde ikke kontroll

– Jeg hadde ingen kontroll over hvilken tittel som ble brukt. Jeg er en uavhengig analytiker med base i USA, skriver Bildt, som ifølge Aftonbladet skal ha skiftet navn fra Tolling til Bildt i 2003.

Sveriges utenriksminister: – Bra at vi fikk svar

Ifølge Dagens Nyheter ble Bildt i 2014 dømt til ett års fengsel for vold mot offentlig tjenestemann. Konfrontert med dette svarer Bildt at han er uvitende om påstandene og derfor ikke kan kommentere saken.

Produsenten for programmet, Robert Samuel, opplyser til Expressen at han har hørt at det er blitt stil spørsmål om den Bildt, men at han ikke kan kommentere saken nærmere.