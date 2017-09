Her møter Trump orkanofrene i Texas

NEW YORK (VG) Donald Trump fikk kritikk forrige gang han besøkte flomrammede Texas. Lørdag møtte en presset president for første gang ofre etter orkanens herjinger.

Ekstremværet «Harvey» Nådde land i Texas fredag 25. august, da som kategori 4-orkan.

10 prosent av alle bygg i Houston-området ble oversvømmet.



Ifølge amerikanske myndigheter har «Harvey» gjort materielle skader på mer enn 87.000 hjem og ødelagt nesten 7.000 i staten Texas.



47 mennesker har mistet livet, rundt 90 000 hjem er påført materielle skader og det bor fortsatt flere titusener i ulike hjelpesentre.

Lørdag kveld norsk tid besøkte Trump og kona Melania et av disse sentrene i Houston. Trump håndhilste og snakket med flere av ofrene som nå står uten et hjem.

Han tok seg god tid, spesielt med barna. Han løftet blant annet en liten jente og ga henne et kyss på kinnet.

– Dette var en fantastisk ting. De (ofrene journ.anm) er veldig fornøyd med hva som blir gjort, sa Trump til media etterpå.

Roset krisehåndteringen

Presidenten var mest opptatt av å understreke at krisehåndteringen ifølge ham fungerer svært godt, og han påpekte at det virker som at «selv media er tilfreds» med hva som er blitt utrettet.

Trump har bedt kongressen om en hjelpepakke på 7,8 milliarder dollar til gjenoppbyggingen.

– Det er masse vann, men det er på vei bort, sa Trump til media etter besøket i hjelpesenteret.

MØTTE BARNA: Presidenten tok seg god tid til å hilse på barna som har mistet hjemmene sine. Foto: Kevin Lamarque , Reuters

– Det er viktig for Donald Trump å vise at han kan vise empati, sa historikeren Douglas Brinkley til CNN i går. Han har amerikanske presidenter som spesialfelt.

Og her snakker vi om en amerikansk president som er mer upopulær enn noen annen i moderne tid.

En meningsmåling presentert på Trumps favorittkanal Fox News før helgen svarte 56 prosent at Trump «river i stykker landet». Bare 33 prosent mener at han «samler landet».

Fikk kritikk

Trump fikk en del kritikk etter sin første tur til flomområdene i Houston tidligere i uken. Da oppholdt han seg stort sett innendørs mens han så på kart og bilder av de herjede områdene.

SERVERTE MAT: Presidentparet hjalp til med å dele ut mat på hjelpesenteret i Houston. Foto: Nicholas Kamm , AFP

Han møtte ingen av ofrene, og la vekt på at ingen noen sinne hadde sett lignende ødeleggelser og at hans team skulle sørge for et fantastisk oppbyggingsarbeid.

Og tilbake i Washington før helgen forsøkte Trumps pressetalskvinne Sarah Huckabee Sanders torsdag å rette opp litt av førsteinntrykket, da hun helt uventet fortalte at presidenten ville gi en million dollar av sine «egne penger» til Houston.

Ingen ble dog overrasket da hun dagen etter måtte korrigere seg selv om denne angivelige donasjonen. Nå er det i det blå om pengene kommer fra Trump selv, en av hans stiftelser eller via noen andre.