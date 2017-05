Her håndhilser Trump på mannen i sentrum for Russland-mistankene

Onsdag avholdt USA og Russland sitt viktigste møte hittil i Trumps presidentperiode, da utenriksminister Lavrov og ambassadør Kislyak besøkte Det hvite hus.

Møtet fant sted dagen etter at Russland-kontroversen som har hengt over Trumps presidentperiode tok en ny, overraskende vending. Da fikk FBI-sjef James Comey sparken - bare dager etter at han ba om mer ressurser for å etterforske Russlands innblanding i presidentvalget, ifølge New York Times.

President Donald Trump beskrev møtet mellom ham selv, utenriksminister Sergjev Lavrov og ambassadør Sergej Kislyak som «veldig bra», ifølge AFP.

Dette er det høyeste nivået de to landene har møttes på hittil i Trumps presidentperiode.

Gårsdagens oppsigelse av FBI-sjefen skal ikke ha påvirket møtet på noen måte, ifølge Trump.

«Toppspion»

På et bilde publisert av den russiske ambassaden i Washington D.C. (øverst i saken) håndhilser Trump på ambassadør Kislyak i det som ser ut til å være presidentens eget kontor i Det hvite hus.

Kislyak er sentral i anklagene rettet mot medlemmer av Trump-adminstrasjonen, og det var møtene han holdt med Michael Flynn som gjorde at den tidligere nasjonale sikkerhetsrådgiveren mistet jobben bare noen dager ute i Trumps presidentperiode.

Ifølge CNN beskrives Kislyak av amerikanske etterretningskilder som en «toppspion» og en som har rekruttert folk til å spionere på vegne av Russland. Dette benekter russiske myndigheter sterkt.

– Ønsker et pragmatisk forhold



Etter møtet i Det hvite hus holdt utenriksminister Lavrov hold en pressekonferanse fra den russiske ambassaden. Her var han tydelig på at Russland og USA kunne samarbeide fremover, til tross for store problemer.

– President Trump sa tydelig at han ville bygge et business-aktig, pragmatisk forhold, sa Lavrov.

Både Trump og president Putin ønsker seg konkrete resultater som fjerner problemer fra den internasjonale arenaen, utdypet utenriksministeren.

PÅ TRYGG GRUNN: Utenriksminister Sergej Lavrov ankommer pressekonferansen på den russiske ambassaden onsdag. Foto: Yuri Gripas , Reuters

Snakket om sanksjonene

Et av temaene Lavrov gikk inn på var sanksjonene president Obama innførte like før han gikk av. Disse kom etter at amerikansk etterretning konkluderte med at russiske hackere hadde påvirket valgresultatet.

Det var disse sanksjonene tidligere sikkerhetsrådgiver Flynn diskuterte med ambassadør Kislyak, og senere benektet, noe som førte til at han mistet jobben.

– Jeg tror alle i Trump-administrasjonen forstår at disse sanksjonene er ulovlige handlinger, sa Lavrov.

Han viste til Trumps uttalelser om at russerne hadde rett til å gjengjelde, men at Putin var klok som lot være.

– Putin vil ikke lystre dem som forsøker å få ham til å forgifte forholdet mellom våre to land. Våre amerikanske partnere kjenner til vår rett til å gjengjelde, men vi ønsker ikke å bruke denne retten, sa Lavrov.

GODT MØTE: Både Donald Trump og Sergej Lavrov beskriver onsdagens møte som godt. Foto: , AP via det russiske utenriksdepartementet

– Diskuterte Syria og Ukraina



Det hvite hus har sendt ut en offisiell oppsummering av samtalen mellom Trump og Lavrov.

President Trump skal ha understreket behovet for å samarbeide for å få en slutt på konflikten i Syria, og at amerikanerne ønsket at Russland skulle legge bånd på Assad-regimet, Iran og Irans støttespillere.

I tillegg skal han ha tatt opp det sensitive temaet Ukraina-konflikten, og ba russerne ta ansvar for å implementere Minsk-avtalene.

– Presidenten understreket også sitt ønske om å bygge et bedre forhold mellom USA og Russland, avslutter dokumentet.

