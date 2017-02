Her grilles kongressmannen om Trumps politikk

BRANCHBURG (VG) På folkemøter over hele USA blir republikanske folkevalgte møtt med protester og mange kritiske spørsmål om Donald Trumps politikk.

Man hadde kanskje ikke sett for seg at et folkemøte med et kongressmedlem klokken ni en lørdag morgen ville dra fulle hus, men det er ekstraordinære tider i amerikansk politikk – også på lokalt nivå.

Dette er tiden på året der de folkevalgte i Washington D.C. drar hjem til sine delstater og distrikter for å møte folket og svare på spørsmål om politikken som føres.

Vi var til stede da den republikanske kongressmannen Leonard Lance møtte velgere i Branchburg i New Jersey. I likhet med sine partifeller over hele landet er det ett tema som preger alle disse folkemøtene: Donald Trump.

Det ble en svært opphetet halvannen time med høyt lydnivå der publikum ropte «Svar på spørsmålet!» da de mente Lance var unnvikende, holdt opp plakater med en rød tommel ned da de var misfornøyde og grønn tommel opp da de var enige.

Gjentatte ganger ble kongressmannen avbrutt av buing og roping.

– Putin dårlig aktør

Utenfor demonstrerte mellom 100 og 200 mot Trump-administrasjonen.

– Hva tenker du om det nåværende lederskapets bånd til Russland og Trumps forsøk på å undergrave pressefriheten, ville den registrerte republikaneren Greg Stolar vite, med henvisning til anklagene om at Trump-kampanjen hadde hyppig kontakt med etterretning og at Trump fredag stengte deler av pressen ute.

– Jeg er for en fri presse, forsikret Lance før han gikk over til spørsmålet som flest var opptatt av under folkemøtet:

– Når det kommer til Russland så har jeg gjentatte ganger sagt at det det ikke finnes noen moralske likheter mellom myndighetene i USA og Russland. Jeg syntes at Putin er en dårlig aktør på verdensscenen. Han er involvert i drap, svarte Lance.

Folkemøtene er åpne for alle – både republikanere og demokrater, men et fåtall fortalte hvorvidt de var det ene eller andre, som Stolar gjorde.

Refset innreiseforbudet

Lance måtte også svare for Trumps innreiseforbud, restriksjonene i kullindustrien som den nye presidenten har fjernet, planen om å skrote Obamacare og den omstridte muren mot Mexico.

– Jeg var den første representanten i New Jersey og blant de første i landet som var kritisk til presidentordren (innreiseforbudet journ.anm.). Jeg syntes at den var ekstremt dårlig skissert opp, ved at den rammet de med Green Card (arbeidstillatelse journ.anm.) og de som har hjulpet oss i krigen mot terror. Blant annet tolker i Irak og Afghanistan, svarte Lance.

HARDT PRESSET: Det republikanske kongressmedlemmet Leonard Lance fra New Jersey møtte folk på hjemmebane lørdag morgen. Foto: Thomas Nilsson/VG



Men flere var ikke fornøyd med svaret og ropte ut: «Hva vil du gjøre med det?»

En stemning som her har preget folkemøter over hele landet, og nylig skrev avisen The Hill at Det republikanske partiet sliter med hvordan de skal takle disse folkemøtene: Enten ta avstand fra presidenten der de møter mye motstand eller forsvare Trump foran sinte publikummere og aktivister som avbryter møtene.

– Kan du garantere at amerikanske skattebetalere ikke vil bli tvunget til å betale for muren, spurte en kvinne som mente at Trumps byggeplaner er «sløseri med penger».

– Vi trenger ikke en mur eller gjerde langs hele den sørlige grensen, men jeg tror at vi trenger å forsterke sikkerheten der, svarte Lance som stadig ble mer presset av oppfølgingsspørsmål og reaksjoner fra salen.

GRILLET: Republikaneren Greg Stolar (i midten) stilte spørsmål om Trumps forbindelser og hans utestengelse av pressen. Spørsmålet høstet jubel blant mange i publikum. Foto: Thomas Nilsson/VG

– Prøver alltid være rolig

Lance hadde svetteperler i ansiktet da han møtte pressen bak scenen etterpå.

– Jeg forsvarte min politikk og indikerte hvor jeg er enig og uenig med presidenten, svarte kongressmannen på VGs spørsmål om hvordan det var å stå på scenen og forsvare Trumps politikk.

STØTTER TRUMP: Lee Mack (52). Foto: Thomas Nilsson/VG

– Jeg prøver alltid å være rolig, gjennomtenkt og respektere andres meninger. Det var noen ganger vanskelig for meg å høre spørsmålene fordi det var roping i publikum, fortsatte han.

Lee Mack (52) fra New Jersey, som stemte på Trump, satt i salen under folkemøtet.

– Lance sto foran et veldig tøft publikum, og jeg tror at prosentandelen demokrater var veldig høyt. Men jeg syntes han taklet det ganske bra.

