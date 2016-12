Her er Trumps nyttårshilsen

USAs kommende president ønsker både støttespillere og fiender et godt nytt år.

Donald Trump er kjent for å ha friske uttalelser. Nyttårsaften var intet unntak. Den kommende presidenten benyttet anledningen til å ønske godt nytt år til sine over 18 millioner følgere på Twitter.



Trump ønsket godt nytt år i kjent stil:



– Godt nytt år til alle, inkludert mine mange fiender og de som har kjempet mot meg og tapt så hardt at de ikke lenger vet hva de skal gjøre. Kjærlighet!, skriver den kommende presidenten.



Kun få minutter etter at meldingen er publisert har Trump allerede fått tusenvis av reaksjoner i det sosiale mediet.

Les også: Slik er nyttårsfeiringen verden over

I året som snart er omme har Trump kommet med flere friske uttalelser som ikke nødvendigvis er særlig politiske. Blant annet har han sagt at en av hans motkandidater i valgkampen svettet for mye og at «fryktelig dårlig plastisk kirurgi» gjorde at popkongen Michael Jackson mistet selvtilliten.

Les også: Listen over Trumps mest elleville utspill og fornærmelser