Her er Russland-epostene

Donald Trump jr. ble i forbindelse med presidentvalget tilbudt skadelig informasjon om Hillary Clinton fra Russland. Her er epostene oversatt til norsk i sin helhet.

Ifølge amerikanske medier var det den russiske advokaten Natalia Veselnitskaja som ba om møtet med presidentkandidatens sønn og nære rådgiver i juni i fjor. Veselnitskaja skal ha hevdet at hun hadde opplysninger om ulovlige pengebidrag til Hillary Clintons valgkamp som kunne være «nyttig» for Trump.

New York Times har fått tilgang til eposten sendt 3 juni 2016 til Trump Jr. fra en av farens tidligere forretningspartnere i Russland, musikkpromotøren Rob Goldstone. New York Times publiserte tirsdag ettermiddag norsk tid epostene. Like etter disse ble publisert offentliggjorde Donald Trump jr. selv epostene.

Trump jr.: Epost-korrespondansen

Emnetittel: Russia - Clinton - privat og konfidensielt

Fra: Rob Goldstone, 3. juni, 2016, 10.36.

«God morgen,

Emin (Algarov, aserbajdjansk popstjerne og sønn av oligark, journ. anm.) ringte akkurat og ba meg kontakte deg med noe veldig interessant.

Den russiske riksadvokaten (Goldstone skriver Crown Prosecutor, som ikke finnes i Russland, men The Guardian mener den mest sannsynlige kandidaten er Yuri Chaika som er «prosecutor general», journ. anm) hadde et møtte med hans far Aras i dag tidlig og i møtet tilbød han å gi Trump-kampanjen offisielle dokumenter og informasjon som kan kompromittere Hillary og hennes befatning med Russland og være veldig nyttig for din far.

Dette er selvsagt på svært høyt nivå og sensitiv informasjon, men det er del av Russland og dets regjerings støtte til herr Trump - godt hjulpet av Aras og Emin.

Hva tror du vil være den beste måten å håndtere denne informasjonen og har du mulighet til å snakke med Emin om det direkte?

Jeg kan også sende denne informasjonen til din far via Rhona, men det er ultra-sensitivt så jeg ville sende det til deg først.

Vennlig hilsen,

Rob Goldstone»

Fra: Trump jr., 3 juni 2016, 10.36.

«Takk Rob, jeg setter pris på det. Jeg er ute på veien for øyeblikket, men kanskje jeg bare kan snakke med Emin først. Ser ut som vi har litt tid og hvis det du sier stemmer da elsker jeg det, men spesielt senere i sommer. Kan vi ringes så fort jeg er tilbake neste uke når jeg er tilbake?

Vennlig hilsen,

Don»

Fra: Rob Goldstone, 6 juni 2016, 12.40.

«Hei Don

La meg vite når du har tid til å snakke med Emin på telefon om denne Hillary-informasjonen - du nevnte det tidligere denne uken, så jeg vil gjerne prøve å avtale en tid og dag.

Beste hilsen til deg og din familie,

Rob Goldstone»

Fra: Donald Trump jr. 6. juni 2016, 15.03.

«Rob, kan vi snakkes nå?

d»

Fra: Rob Goldstone, 6. juni 2016, 15.37.

«La meg finne ham i Moskva.

Hvilket nummer skal han ringe?»

Fra: Donald Trump jr., 6 juni 2016, 15.38.

«Min mobiltelefon

d»

Fra: Rob Goldstone, 6. juni 2016, 15.43.

«Ok han er på scenen i Moskva, men skal gå av innen 20 minutter så jeg er sikker på at han kan ringe

Rob»

Fra: Donald Trump jr, 6. juni 2016, 16.38.

«Rob, takk for hjelpen

D»

Fra: Rob Goldstone, 7. juni 2016, 16.20.

«Don

Håper alt står bra til

Emin spurte meg om jeg kan arrangere et møte med deg og den russiske regjerings-advokaten som flyr inn fra Moskva denne torsdagen.

Jeg tror du er klar over møtet - og jeg lurte på om 3 eller senere torsdag fungerer for deg?

Jeg går ut i fra at det blir på ditt kontor.

Alt vel,

Rob Goldstone»

Fra: Donald Trump jr., 7. juni 2016, 17.16.

«Hva med klokken 3 på vårt kontor? Takk Rob, jeg setter pris på din hjelp i å arrangere dette.

D»

Fra: Rob Goldstone, 7. juni 2016, 17.19

«Perfekt... Jeg kommer ikke til å være der under møtet, men vil ta dem med klokken 3 og introdusere dere osv. Jeg vil sende navnet på de to personene som møter deg med tanke på sikkerheten når jeg har dem senere i dag.»

Fra: Donald Trump jr., 7. juni 2016, 18.14.

«Flott. Det vil mest sannsynlig være Paul Manafort (kampanjesjef) min svigerbror (Jared Kushner, journ. anm.) og meg. 725 Fifth Ave 25te etasje.»

Fra: Rob Goldstone, 8 juni 2016, 10.34.

«God morgen

Vil det være mulig å flytte morgendagens møte til klokken 4 siden den russiske advokaten er i retten til klokken 3 fant jeg akkurat ut.

Alt vel,

Rob»

Fra: Donald Trump jr., 8 juni 2016, 11.15.

«Ja Rob, jeg kan få til det om ikke de ville ta det klokken 3 isteden... bare la meg vite det og så spikrer jeg det uansett.

d»

Fra: Rob Goldstone, 8 juni 2016, 11.18

«De kan ikke i dag fordi hun ikke har landet enda fra Moskva, klokken 3 i morgen er flott.

Alt vel,

Rob»

Fra: Donald Trump jr., 8 juni 2016, 12.03.

NB! Til: Jared Kushner, Paul Manafort.

«Møtet ble flyttet til klokken 4 i morgen på mitt kontor.

Alt vel,

Don»

(Epost-korrespondansen ligger ved eposten til Kushner og Manafort, journ. anm.)

Forsvarer møtet med Russland-advokat

Trump jr. la ved en pressemelding sammen med epostene på twitter:

«Til alle, for å være helt åpen, så offentliggjør jeg all epost-korrespondansen med Rob Goldstone om møtet den 9 juni 2016. Den første eposten 3 juni var fra Rob, som brakte videre en forespørsel fra Emin, en person jeg kjenner fra Miss Universe-konkurransen fra 2013 i Moskva. Emin og hans far eier et veldig høyt respektert selskap i Moskva. Informasjonen de hintet om at de hadde om Hillary Clinton trodde jeg var vanlige undersøkelser om politiske motstandere. Jeg ville først bare gjøre det over telefonen, men da det ikke gikk sa de at kvinnen ville være i New York og spurte om jeg ville møte henne. Jeg bestemte meg for å ta møtet. Kvinnen, som hun har sagt offentlig, var ikke en offisiell russisk regjeringsrepresentant. Og, som vi har sagt, hun hadde ingen informasjon å tilby og ville snakke om adopsjonspolitikk og the Magnitsky Act (forbyr innreise i USA for 60 russere mistenkt for involvering i døden til russisk korrupsjonsjeger, journ. anm.). For å sette dette i sin rette kontekst, dette skjedde før den nåværende Russlands-feberen var på mote. Som Rob Goldstone har sagt i pressen i dag, hele møtet var «det mest tåpelige tullet jeg har hørt. Og jeg ble faktisk hissig av det».