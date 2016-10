Her er noen av Trumps verste kvinne-sitater

Det er ikke første gang presidentkandidat Donald Trump har kommet med grove fornærmelser mot kvinner. Her er noen av hans verste sitater.

Det nylig lekkede lydopptaket som viser hvordan Donald Trump snakker om å gripe tak i kvinners underliv, og ta seg til rette overfor kvinner fordi man er kjendis, har blitt omtalt som dråpen som har fått begeret til å renne over i begeret av drøye Trump-sitater.

Selv om Trump har beklaget og bedyret at han skal bli en bedre mann, så er det sterke krefter som mener at han bør trekke seg.

Lang sitatkarriere



Det er ikke første gang republikanernes presidentkandidat har spredt om seg med det mange omtaler som kvinnefiendtlige og seksualiserte omtaler av andre kvinner.

Her er et utvalg over hva det som kan bli det USAs neste president har sagt om kvinner de siste årene.

1. I Mannemagasinet Esquire i 1991 etter en periode med mye negativ oppmerksomhet i media for Trump, ville magasinet vite hvordan han reagerte.

– Du vet, hva de skriver spiller ingen rolle så lenge de har en ung og flott rumpe. Men de må også være unge og pene, svarte han magasinet.

2. Han fornærmet en ammende kvinne i forbindelse med et rettsmøte som involverte Trump. Den kvinnelige dommeren ba om en pause for å amme sin tre måneder gamle baby, noe Trump ikke syntes noe særlig om.

– Du er motbydelig, uttalte Trump ifølge New York Times-artikkelen fra 2015.

3. Han kom med sterke uttalelser mot Twilight-skuespilleren Kristen Stewart etter at det ble kjent at hun hadde vært utro. På Twitter skrev han at kjæresten hennes ikke burde ta hanne tilbake fordi hun hadde vært «utro som en hund og ville gjøre det igjen»

UTRO HUND: Donald Trump omtalte skuespilleren Kristen Stewart som en utro hund, da det ble kjent at hun hadde et forhold på si. Trump brukte sin egen twitterkonto til å få ut dette budskapet. Foto: Sabrina Lantos

Blod ut av øynene



4. Donald Trump havnet i virkelig hardt vær da han havnet i krangel med nyhetsankeret Megyn Kelly fra Fox News. Hun konfronterte ham med hans tidligere uttalelser om kvinner som «feite, stygge, hunder slusker og motbydelige dyr».

– Du kunne se at det kom blod ut av øynene hennes, sa Trump.

5. Fra sin twitterkonto kalte Trump skuespiller Sarah Jessica Parker for den mest usexy kvinnen i live, og ga med dette sin stemme til en kåring der Parker hadde fått denne tittelen.

6. Da han var med i TV-serien The Apprentice, kom han med nedsettende uttalelser om den kvinnelige deltageren Brande Roderick: «Det må være et fint bilde, å se deg gå ned på kne»

Bleieskift er for kvinner



7. I et radiointervju fra 2005 gikk Trump til angrep på mødre som forventet at mennene deres skulle hjelpe til med å bytte bleier på barna deres.

– Å bytte bleier er en kvinnejobb. Jeg ville aldri giftet meg med en kvinne som forventet det av meg, uttalte han.

8. Tidligere i mars i år, uttalte han at kvinner som søker abort, burde få en eller annen form for straff, dersom abort ble ulovlig i USA. Han gikk senere vekk fra uttalelsene, og sa at det var legene som utførte ulovlige aborter, som skulle straffes.

Bodyshamet gravid Kardashian

9. I et intervju med HLN’s Showbiz Tonight fra 2013 kom Trump med nedsettende uttalelser om realitykjendisen Kim Kardashian da hun var gravid.

Trump fortalte at han kjente henne godt og hadde kjent henne i flere år. Han understreket at han syntes Kadashian er en hyggelig person.

– Men hun har blitt litt stor, sa Trump og la til at hun ikke kunne kle seg som om hun var 54 kilo.

HYGGELIG MEN STOR: I et TV-show fra 2013 uttalte Trump at hans syntes Kim Kardashian var hyggelig, men at hun hadde blitt litt stor. Foto: Lionel Cironneau , AP

10. Trump har sagt at kvinner som blir utsatt for seksuell trakassering på arbeidsplassen, bør vurdere å finne seg en annen karriere. Han tok parti med en tidligere sjef i TV Kanalen Fox news som var anklaget for seksuell trakassering. På direkte spørsmål fra Kristen Powers i USA Today om hva han ville rådet datteren sin til om hun ble utsatt for trakassering på jobb, svarte han at håpet hun ville søke seg en ny karriere.

