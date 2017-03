Helseministeren: Skroter Obamacare - men vil beholde det som virker

Donald Trumps helseminister Tom Price lover at de elementene som fungerer ved dagens helseforsikring, ikke skal endres - til tross for at helseloven ble innført av Barack Obama.

– Jeg er ikke så opptatt av hva vi kaller planen. Når alt kommer til alt, på enden av dagen, så handler ikke dette om politikere og forsikringsselskaper, men om pasienter som ikke får det helsetilbudet de trenger og fortjener, erklærte Tom Price under pressekonferansen i Det hvite hus tidligere i kveld.

President Donald Trump har vært klar på at han vil skrote og erstatte Obamas helsereform.

Natt til tirsdag norsk tid offentliggjorde republikanere i Representantenes hus planen som mange har ventet på: Hvordan de vil oppheve og erstatte «Affordable Care Act», bedre kjent som Obamacare.

Snakket om helseplan for første gang



I kveld møtte helseministeren pressen for første gang for å snakke om republikanernes helseplan som mange amerikanere frykter vil rasere helsetilbudet de aller fattigste i USA omsider fikk tilgang til under Barck Obama.

– Det blir ingen forandringer for de som allerede har tilgang til helseforsikring gjennom arbeidsgiver eller Medicare, forsikret Price.

Det å bli kvitt reformen var et av de mest sentrale valgløftene til president Donald Trump, som flere ganger har hamret løs på helsereformen. Han har kalt den «en katastrofe» og det første steget i avskaffelse ble gjort allerede på hans første dag som president ved å signere en presidentordre om nettopp dette.

18 millioner amerikanere



– Men for veldig mange amerikanere er tilgangen til et skikkelig helsetilbud en alvorlig utfordring, tilføyde helseministeren og hevdet deretter at om lag 18 millioner amerikanere har ikke har råd til helseforsikring fordi prisen er gått opp.

– Når det gjelder vanlige familier, som ikke hører til blant de fattige og lavtlønte, har forsikringspremien gått opp med 2500 til 3000 dollar i snitt per år, hevdet Price.

Skroting av Obamacare: – Kan skape kaos i systemet

Helseministeren presiserte at den nye helseplanen skal handle om at pasienter, familier og leger skal kunne velge fritt, at det statlige overformynderiet, som han kaller det, nå skal opphøre.

– Når det gjelder helsereformen til Obama skal vi gjennomgå den punkt for punkt, tiltak for tiltak, for å se hva som fungerer og ikke. Det har ingen hensikt å fjerne noe som fungerer, erklærte Tom Price.