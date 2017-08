Helse-fiasko utvider riften mellom republikanerne og Trump

USAs president Donald Trump møter offentlig motstand fra eget parti etter angrep på republikanske senatorer.

Forrige tirsdag strandet republikanernes foreløpig siste forsøk i det amerikanske senatet på å skrote Obamas helsereform. På Twitter har en frustrert Donald Trump i etterkant langet ut, både mot republikanere og demokrater.

Trump har blant annet kalt de republikanske senatorene for «tosker» og bedt dem endre senatets stemmepraksis.

I avstemningen for å skrote helsereformen trengte republikanerne 60 stemmer, men fikk bare 43. For å endre senatets regler må de ha hele 67 stemmer.

– Det er ganske åpenbart at vårt problem med helsereformen ikke var demokratene. Vi hadde ikke 50 republikanere. Vi har heller ikke nok stemmer til å endre senatets regler, noe jeg har sagt gjentatte ganger til presidenten og alle andre, sier majoritetsleder Mitch McConnell til Washington Post.

Nå melder New York Times og Washington Post at forholdet til partiet ser ut til å ha surnet. Flere republikanske politikere ser mot demokratene for å hindre helsesystemet i å bryte sammen og distanserer seg offentlig fra president Trump.

Iskald front



Popularitetstallene til Trump er historisk lave. Ifølge Rasmussen Reports faller de som er fornøyd med jobben han gjør under 40 prosent, for første gang etter han ble president. Tidligere har denne målingen vært en av Trumps favoritter.

Nå markerer flere republikanere offentlig distanse fra presidenten.

– Vi arbeider for det amerikanske folket. Vi jobber ikke for presidenten, sier den republikanske senatoren Tim Scott til Washington Post.

– Vi bør gjøre det som er bra for Trumps administrasjon, så lenge det ikke på noen måte gjør det vanskeligere for det amerikanske folket, fortsetter han.

Da Trump ba republikanerne om å stoppe arbeidet i senatet inntil helsereformen var vedtatt sa majoritetsleder Mitch McConnell nei. Denne uken planlegger de å stemme over noen av Trumps nominasjoner til sentrale posisjoner i statsapparatet.

– Vi har andre ting å gjøre, sier den republikanske senatoren John Thune.

– Det er på tide å gå videre, sier kollegaen Roy Blunt.

KRITISK: Senator John Thune vil konsentrere seg om politikken og få ting gjort i senatet. Foto: Mark Makela , Reuters

Ny helsestrategi

Trump truer i helsepolitikken med å kutte sentrale subsidier til forsikringsselskaper. De såkalte «kostnadsdeling»-subsidiene reduserer kostnader for fattige. Men med kuttene kan prisene øke kraftig også for private helseforsikringer.

Allerede i dag øker prisene kraftig og i flere delstater blir det færre forsikringsselskap å velge mellom. Flere ser mot demokratene for å hindre helse-kollaps.

I senatet sier den innflytelsesrike republikanske senatoren Lamar Alexander, leder i helsekomiteen, at han vil samarbeide med demokratiske kolleger for å «stabilisere og styrke det private helsemarkedet» inn mot 2018.

Tirsdag gikk to republikanske medlemmer i den amerikanske kongressen, Tom Reed og Charlie Dent, sammen med demokrater for å fremme et nytt forslag.

Reed og Dent ønsker å stabilisere forsikringsmarkedene og gi mer støtte til små- og mellomstore bedrifter, i tillegg til privatkunder.

– Mange i vårt parti vil ikke at vi gjør dette. Mange av oss vil fremdeles beholde vår prinsipielle motstand og praktiske motstand mot Obamas helsereform. Men for oss er det klart at vi må komme sammen, finne den felles grunn som eksisterer og styre for det amerikanske folket, sier Reed til New York Times.

SENATOR: Lamar Alexander leder det amerikanske senatets helse, utdannings, arbeids og pensjons-komité. Foto: Aaron P. Bernstein , Reuters

Mener Trump ikke forstår

Bekymringene om Trumps presidentgjerning går dypere enn den siste striden om senatets regler. Hovedpunktene er hans disiplin, strategi og kjerneverdier.

Ofte blir slike bekymringer ytret privat, skiver Washington Post, men den republikanske senatoren Jeff Flake har publisert en kraftig kritikk av presidenten og partiets strategi i boken «Conscience of a Conservative».

Flake mener at sjansen de konservative republikanerne tok med å nominere Trump har truet «våre institusjoner og våre verdier» og presidentens beundring for sterke menn og autoritære ledere er «nesten umulig å tro på».

Orrin Hatch, senatets lengstsittende republikaner, er heller ikke stille i debatten om Trump og retningen til det republikanske partiet. Spurt om Trumps utspill og helsestrategi har hjulpet de konservative svarte han klart.

– Det hjelper ikke, sier Hatch.

– Han forstår bare ikke hvordan det fungerer. Han er ute etter mer samarbeid her oppe (i senatet, journ.anm.). Og han får ikke veldig mye nå, for å være ærlig.