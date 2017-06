Helgesen om Trumps klima-tale: Dypt ubehagelig

NEW YORK (VG) Miljøvernminister Vidar Helgesen er bekymret over presidents Donald Trumps klimabudskap, men oppløftet av de internasjonale reaksjonene på at USA trekker seg fra klimaavtalen.

Reaksjonene etter at Trump torsdag varslet at USA trekker seg fra den globale klimaavtalen har vært sterke, både internasjonalt og internt i USA. Like etter kunngjøringen svarte EU og Kina med å trappe opp sitt eget klimasamarbeid.

Samtidig gjorde flere amerikanske delstatsguvernører det klart at de vender sin egen president ryggen, og akter å oppfyller Parisavtalen uten ham.

Ikke overrasket

Helgesen er ikke overrasket over at Trump gjorde alvor av å oppfylle valgløftet om å trekke USA fra Parisavtalen, men legger ikke skjul på at han er bekymret over budskapet i talen der Trump kunngjorde beslutningen.

– Innholdet i talen var dypt ubehagelig. Med sitt budskap om at Parisavtalen nærmest er en konspirasjon mot USA har han lykkes med å provosere store deler av verden, sier han.

Samtidig er miljøvernministeren svært glad for den internasjonale fordømmelsen av Trumps farvel til Parisavtalen.

– Vi skal ikke underslå problemene dette skaper for klimaarbeidet. Det er alltid en fordel at USA tar lederskapet i slike prosesser, men jeg er oppløftet av samstemtheten i de internasjonale reaksjonene. Kina og EU er klare til å overta ledertrøyen og flere land har varslet at de nå trapper opp sine forpliktelser. Samtidig har amerikanske delstater og selskaper vist at de har forstått alvoret i klimatrusselen, sier Helgesen.

Møter Trump-rådgiver

De demokratiske guvernørene i New York, California og Washington har formet en gruppe kalt «United States Climate Alliance», som skal være en koalisjon for delstater som på eget initiativ fortsetter å følge Paris-avtalens forpliktelser.

– Jeg tror ikke det er en god strategi å forsøke å bekjempe virkeligheten. Hverken for USA eller andre. Hvis presidenten har tenkt å være fraværende i denne enormt viktige menneskelige bestrebelsen, så må California og andre delstater ta ansvar, sier guvernør Jerry Brown i en uttalelse.

Tirsdag møter Helgesen Trumps klimarådgiver for å drøfte veien videre etter Paris-exiten.

– Det er viktig å fortsatt ha en god dialog med amerikanerne, og få dem med på så mye som mulig fremover, sier han.

Varsler plast-satsing

Den norske klimaministeren er i New York for å lede en sesjon under FNs store havkonferanse denne uken. Med seg i kofferten har han 100 millioner kroner til tiltak for å begrense plastforsøpling. Pengene skal blant annet gå til å bygge opp bedre systemer for avfallshåndtering i land der plastforbruket har vokst kraftig.

– Plastforurensning er et enormt problem. Det er gjort urovekkende funn av mikroplast i sjømat, og helsekonsekvensene av dette vet vi ennå lite om. Vi har fått økt oppmerksomhet rundt dette de siste årene, men det er behov for både mer penger og mer politisk innsats for å håndtere dette, sier Helgesen.