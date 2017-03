Hawaii vil ta Trump-forbud til retten

Kun dager etter at Donald Trump signerte det nye innreiseforbudet, møter han motstand.

Denne gangen er det den amerikanske delstaten Hawaii som varsler et søksmål mot det ferske innreiseforbudet som først trer i kraft 16. mars.

I et søksmål vil advokater i delstaten be en føderal dommer om å innføre et midlertidig forbud som blokkerer den nye ordren – og det raskt, skriver CNN.

Flere har uttrykt bekymring – også for det nye forbudet – men det er foreløpig ingen som har levert inn nye søksmål.

Det amerikanske justisdepartementet ønsker ikke å kommentere saken.