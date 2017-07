Hardbarket general skal få kontroll på Trumps hvite hus

Presidenten valgte en av sine favoritter da han gjorde John Kelly til stabssjef. Nå gjenstår det å se om den pensjonerte generalen kan skape orden i rekkene.

Den siste uken er spådommene om at Trump ville vokse inn i presidentrollen gjort til skamme.

En foreløpig topp ble nådd da presidentens ferske kommunikasjonssjef hetset stabssjef Reince Priebus i samtale med en reporter, og avslørte dyp indre splid blant nøkkelspillere i administrasjonen. Dagen etter trakk Priebus seg, og i amerikanske medier rapporteres det at han ble presset ut.

I tillegg gikk presidenten på enda et nederlag i forsøket på å få på plass helsereform, da han ikke fikk nok stemmer fra eget parti.

Samtidig fortsetter lekkasjene fra Det hvite hus, og Russland-saken blir stadig mer vrien.

Det kan være greit å ha en erfaren general i bakhånd når man kjemper på flere fronter. Nå setter presidenten sin litt til at hans nye stabssjef kan gjenopprette kontrollen og få presidentskapet på rett kjøl, skriver flere aviser.

Krigen i kulissene: Toppsjef ute etter hard maktkamp

Favoritt

Det var fredag at John F. Kelly (67) fikk jobben. Han har 45 års fartstid fra det amerikanske marinekorpset hvor han tjenestegjorde både i Irak og i Afghanistan. Han beskrives som en hardbarket karakter, og rakk å bli firestjerners general før han pensjonerte seg.

Kellys politiske karriere er betydelig kortere, men han har vært med fra starten av Trump-administrasjonen i januar i år. Før han ble oppnevnt til stabssjef var han sikkerhetsminister.

I løpet av det siste halvåret har Kelly rukket å bli en av presidentens favoritter. Trump skal også ha forsøkt å få ham til å ta jobben helt siden mai.

Ifølge Washington Posts kilder nær presidenten, ser Trump for seg at Kelly skal utføre hans ordre med militær presisjon, uten hensyn til egne ambisjoner, eller maktkamper og intriger.

Disse tingene har skapt problemer i en administrasjon dominert av sterke personligheter med forskjellige interesser og maktbaser. Trump har selv sagt at han ønsker å jobbe med et team som konkurrerer om å være best, men behovet for noen som kan heve seg over konfliktene har meldt seg tydelig den siste tiden.

Les også: Frykter Trump-regjeringen blir for militær

Saken fortsetter etter videoen

– En sann stjerne

Trump sørget også for å legge listen høyt da han annonserte at Kelly var hans nye stabssjef på Twitter:

– Han er en stor amerikaner og en stor leder. John har gjort en spektakulær jobb i Departementet for innenlands sikkerhet. Han har vært en sann stjerne i min administrasjon, skrev han.

Kelly har en formidabel oppgave foran seg. I motsetning til Priebus skal han imidlertid ha støtte blant de forskjellige fraksjonene i Det hvite hus.

Trump-topp om kollega: – Han er faen ta paranoid-schizofren

I klinsj med Obama

Stabssjefens siste jobb i det amerikanske forsvaret var som leder av såkalte «U.S. Southern Command» hvor han blant annet jobbet med de kriminelle nettverkene som operer i Mexico, Sør- og Mellom-Amerika, og som smugler blant annet narkotika inn i USA.

I denne rollen uttalte han seg fritt om hvor svake grensene var, og kritiserte den forrige presidentens forsøk på å stenge fangeleiren Guantanamo Bay. Dette skal ifølge Washington Post ha gjort ham svært upopulær hos Obama, men budskapet fant mer gehør hos president Trump.

Det skadet nok heller ikke at han som sikkerhetsminister kjempet hardt for presidentens kontroversielle innreiseforbud.

Trump: – Ingen president har gjort så mye som meg på så kort tid

Saken fortsetter under videoen

Må styre presidenten

Som president har Trump allerede gjort seg notorisk for å være vanskelig å jobbe for. Kommandolinjene er uklare, han spiller de forskjellige medarbeiderne opp mot hverandre, og han er tilbøyelig til å annonsere ny og til dels overraskende politikk på Twitter – uten å si fra til noen først.

Det er ifølge Washington Post ventet at den pensjonerte generalen kommer til å ta et mye sterkere grep om presidentens timeplan, og om hvem som får tilgang på ham i Det ovale kontor. Dette slet hans forgjenger med helt fra starten.

– Kelly er en utrolig disiplinert person som kan få orden på prosessen, dersom dyrene i dyrehagen oppfører seg, sier Washington-veteran og tidligere fungerende CIA-sjef, John E. McLaughlin, til avisen.

– Faren er at Trump fortsatt er Trump, fortsetter han.

Høyt plasserte kilder sier imidlertid til Politico at de forventer at Kelly vil ha lettere for å få kustus på presidenten enn hans forgjenger, som ikke later til å ha nytt særlig respekt.

Hvordan Kelly takler det nye ansvaret har implikasjoner for både nasjonal og internasjonal politikk. Det er liten tvil om at han blir kastet uti det. Lørdag fyrte presidenten av en lang rekke Twitter-meldinger der han blant annet skjelte ut kineserne, og skrev at republikanerne i senatet fremsto som klovner.

Går etter gamle venner: Trump til angrep på egen justisminister