Har anket innreiseforbud-stopp

USAs justisdepartement har nå formelt levert inn anken på rettsavgjørelsen som satte Trumps omstridte innreiseforbud til side.

Det melder flere amerikanske medier ved 08-tiden søndag morgen.

Ifølge CNN skriver Justisdepartementet at rettsavgjørelsen fredag, da en dommer i delstaten Washington satte foten ned for innreiseforbudet som gjelder syv land, er egnet til å «skade publikum» og at det sår tvil om presidentens dømmekraft i spørsmål om nasjonal sikkerhet.

I et skriv som ble sendt lørdag kveld norsk tid, der anken ble varslet, ber departementet en føderal ankedomstol oppheve den midlertidige forføyningen som fredag ble utstedt av en føderal dommer i Seattle.

Samtidig har presidenten selv vært ute på Twitter igjen:

«Dommeren åpner landet vårt for potensielle terrorister og andre som ikke har noen god hensikt. Onde folk er veldig glade», skriver Trump natt til søndag.

Lørdag ettermiddag: USA reverserer innreiseforbudet

Også før anken ble levert, kommenterte Trump saken på Twitter:

«Hva skjer med landet vårt når en dommer kan stanse et innreiseforbud gjort av Sikkerhetsdepartementet og alle, selv de med dårlige intensjoner, kan komme inn i USA?», skrev han lørdag kveld.

Trump skriver også at «mange svært ille og farlige personer kan strømme inn i landet».