Han stanset Trump

Den stillfarne og relativt anonyme dommeren James Robart har blitt offentlig skyteskive for verdens mektigste mann etter at han satte en midlertidig stopper for det omstridte innreiseforbudet.

Robart utstedte fredag en landsomfattende midlertidig forføyning mot innreiseforbudet. Amerikansk UD bekrefter lørdag at de omgjør annulleringen av visumene for borgere som ble omfattet av forbudet.

Søndag led president Donald Trump et nytt knusende nederlag i rettsapparatet da en ny domstol avviste å gjeninnføre innreiseforbudet presidenten har krevd mot sju land, mens anken er under behandling.

Flere eksperter spår at striden rundt innreiseforbudet vil gå helt til høyesterett. Justisdepartementet har fått frist til midnatt mandag kveld norsk tid med å legge fram mer dokumentasjon til støtte for sitt syn.

IT-gigantene Google, Facebook, Apple og Twitter er blant dem som støtter den rettslige kampen mot Donald Trumps innreiseforbud.

Selskapene overleverte mandag et dokument med argumenter mot innreiseforbudet til domstolen som behandler saken, melder NTB.

Twitter-angrep

Robarts beslutning fikk den frittalende presidenten til å gå amok i sosiale medier.

– Jeg kan bare ikke tro at en dommer kunne sette landet vårt i slik fare. Hvis noe går galt, skyld på ham og rettsvesenet, tornet han på nettsamfunnet Twitter.

USA-kjenneren Hallvard Notaker mener presidentens angrep på den føderale dommeren er oppsiktsvekkende.

– Det som virkelig er uvanlig med Trumps uttalelser, er at han går rett på dommeren og kaller ham en såkalt dommer. Det er ikke uvanlig at en president er uenig i en høyesterettsdom, men det går an å være uenig og fortsatt respektere at det ble utfallet, sier Notaker til NTB.

Utnevnt av Bush

69 år gamle Robart ble utnevnt av tidligere president George Bush, og beskrives som utpreget «upolitisk», skriver avisen The Guardian. Ifølge CNN har han i en årrekke jobbet for barns rettigheter og gitt juridisk assistanse til flyktninger.

Under høringen i Senatet i forkant av utnevnelsen snakket han varmt om å bruke domstolen for å hjelpe mennesker som føler seg motarbeidet av myndighetene.

– Jeg har møtt mange som opplever at rettsvesenet er urettferdig. Jeg er opptatt av å vise dem at rettsvesenet er til for dem og at det kan være et redskap for dem til å søke oppreisning hvis de har blitt dårlig behandlet, sa han.

– Opptatt av rettferdighet

Robart har så langt ikke kommentert Twitter-stormen fra presidenten, men barndomsvennen Douglas Adkins tror ikke vennen lar kritikken gå inn på seg.

– Han er verken konservativ eller liberal. Han er opptatt av loven og av rettferdighet, sier Adkins til The Guardian.

Det er imidlertid ikke første gang Robart skaper overskrifter med sine uttalelser. Under en rettslig høring om påstått politivold i fjor slo han fast at «svarte liv betyr noe», en henvisning til bevegelsen som blant annet kjemper mot rasistisk motivert politivold.