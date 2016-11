Han kan bli Trumps sikkerhetspolitiske rådgiver

Tidligere etterretningssjef Michael Flynn er tilbudt jobben som nasjonal sikkerhetsrådgiver for påtroppende president Donald Trump, ifølge kilder i overgangsteamet.

Trump startet torsdag arbeidet med å sette sammen en sikkerhetspolitiske stab, og første skritt var å tilby Flynn jobben som sikkerhetspolitisk rådgiver, ifølge en anonym kilde som flere medier viser til.

Krever ikke godkjenning

Den pensjonerte generalløytnanten, som tidligere ledet den militære etterretningstjenesten Defense Intelligence Agency (DIA). Har siden i fjor vært en av Trumps mest verdsatte uformelle rådgivere, og brifet milliardæren om temaer som IS, Iran og militæret.

Frem til i sommer var han utpekt som en het visepresidentkandidat for Trump. Da han uttalte å være for abort mente imidlertid at han ikke lenger var særlig aktuell.

Kilden i Trump-administrasjonen sier ikke noe om hvorvidt Flynn har takket ja til jobben.

Den tidligere generalen, som fyller 58 år i desember, har vært en ivrig kritiker av president Barack Obama og Pentagon, særlig når det gjelder internasjonal politikk og bekjempelsen av IS.

Trump blir regnet som en novise når det gjelder utenrikspolitikk, og de første skrittene hans på dette området blir overvåket nøye av USAs allierte og resten av verden.

Møte med Abe

Nyheten om Flynn kom samtidig som Trump torsdag kveld hadde sitt første utenrikspolitiske møte med Japans statsminister Shinzo Abe. Den japanske statsministeren sa etter møtet at han har stor tiltro til den nye amerikanske presidenten.

Møtet fant sted i Trump Tower i New York og varte i rundt halvannen time. Abe sa det var en varm atmosfære på møtet og en åpen og ærlig samtale.

VENNLIG MØTE: Donald Trump gjorde torsdag sitt første offisielle utanrikspolitiske møte med Japans statsminister Shinzo Abe (til høyre). Foto: Ho , AFP

Trumps uttalelser i valgkampen om at allierte må betale mer for sitt eget forsvar har ført til reaksjoner i Japan og en rekke andre land. Abes formål med møtet var å få forsikringer om at forsvarsalliansen mellom USA og Japan vil bli videreført.

– Jeg tror at uten tillit mellom de to nasjonene ville en allianse ikke fungere i framtiden, og resultatet av dagens møte er at jeg er overbevist om at Trump er en leder jeg kan ha sterk tiltro til, sa Abe.

Utenriksdepartementet i Washington, som ikke hadde vært i kontakt med Trump, reagerte på at han tilsynelatende holdt møtet uten innspill fra diplomater med dyp innsikt i Japan.

Torsdag ble det også meldt at Trump vurderer å utnevne Mitt Romney til utenriksminister. NBC News, som viste til en ikke navngitt kilde nær Trump, opplyste at de to skal møtes førstkommende søndag.

Det på tross av at Romney tidligere har anklaget Trump for mobbing, kvinnehat og løgn. Trump selv har kalt Romney for «en mislykket person».

Romney var republikanernes presidentkandidat i 2012, men tapte valget til demokraten Barack Obama. Trump ga den gang sin støtte til Romney, men fikk ingen støtte tilbake da han lanserte seg selv som kandidat til årets valg.

Planlegger administrasjonen



Torsdag hadde Trump også møte med tidligere utenriksminister Henry Kissinger. De to diskuterte blant annet Kina, Russland, Iran og EU.

– Jeg har enorm respekt for dr. Kissinger og setter pris på at han vil dele sine tanker med meg, sa Trump etter møtet.

Helt siden valget har Trump holdt seg i sitt hovedkvarter i Trump Tower der han sammen med overgangsteamet legger planer for sin administrasjon. Torsdag hadde han også møte med Nikki Haley, som tidligere har vært nevnt som kandidat til posten som utenriksminister.

Trumps valgkampsjef Kellyanne Conway sa torsdag at de første utnevnelsen til regjeringen vil komme rett før eller rett etter Thanksgiving, som er førstkommende torsdag.