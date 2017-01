Han er Trumps valg til høyesterettsdommer

TORONTO (VG) President Donald Trump har nominert Neil Gorsuch (49) til å fylle den ledige plassen i USAs høyesterett.

Utnevnelsen skal fylle den ledige plassen etter at den konservative høyesterettsdommeren Antonin Scalia døde i februar i fjor.

– Da Antonin Scalia døde lovet jeg velgerne å finne den beste dommeren i landet. Jeg lovet å velge en som respekterer lovene og som elsker grunnloven, sa Trump i den høytidelige utnevnelsen i Det hvite hus natt til onsdag norsk tid.

Trump hadde på forhånd gitt uttrykk for at han ønsker en dommer som er imot abort og som er for amerikaneres rett til å eie våpen.

Det åpne setet i Høyesterett var fulgt med ekstra stor spenning denne gangen, fordi de åtte som sitter der i dag er delt på midten når det kommer til partitilhørighet.

Med andre ord: Fire dommere som anses som liberale og fire som anses som konservative. Trumps valg kommer derfor til å endre balansen i sammensetningen og vil kunne avgjøre saker der det ellers ville vært fire mot fire.

– Det er veldig, veldig viktig. Det er Høyesterett som tolker grunnloven, de har makten til å erklære noe for ulovlig. Det kan endre hele samfunnet, sa professor Jennifer Leigh Bailey ved NTNU før utnevnelsen.

Forrige gang en høyesterettsdommer ble utnevnt, Elena Kagan av Obama i 2010, tok det Senatet 87 dager på å godkjenne henne – til tross for at demokratene en gang hadde flertall.

TRUMPS VALG: Neil McGill Gorsuch. Foto: Handout , Reuters

Her er de åtte dommerne som i dag sitter i USAs høyesterett:

* Høyesterettsjustitiarius John Roberts (R), Maryland: Utnevnt av president George W. Bush i 2005

* Anthony Kennedy (R), California: Utnevnt av president Ronald Reagan i 1988.

* Clarence Thomas (R, Georgia: Utnevnt av president George Bush senior i 1991.

* Ruth Bader Ginsburg (D), New York: Utnevnt av president Bill Clinton i 1993.

* Stephen Breyer (D), Massachusetts: Utnevnt av Clinton i 1994.

* Samuel Alito (R), New Jersey: Utnevnt av George W. Bush i 2006.

* Sonia Sotomayor (D), New York: Utnevnt av president Barack Obama i 2009.

* Elena Kagan (D), Massachusetts: Unevnt av Obama i 2010.