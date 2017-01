Halvparten av alle amerikanere støtter Trumps innreiseforbud

Den omstridte presidentordren deler USA på midten, men gir etterlengtet støtte etter Trumps kaotiske første dager i Det ovale kontor.

En sylfersk meningsmåling fra Reuters, viser at 49 prosent av de spurte enten «sterkt» eller «delvis» støtter presidentordren som ga midlertidig innreiseforbud for statsborgere fra syv land.

41 prosent sier at de ikke støtter ordren, mens 10 prosent er usikre. Ikke overraskende er det delt langs partilinjene. 53 prosent av demokratene er sterke motstandere, mens 51 prosent av republikanerne er sterke tilhengere.

Støtte på hjemmebane



Stormen startet i helgen, da Donald Trump signerte en presidentordre der han innfører et innreiseforbud for mennesker fra følgende syv land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen.

Mens politikere og politiske kommentatorer både i Norge og resten av Europa nærmest unisont har fordømt innreiseforbudet, er støtten på hjemmebane altså langt større.

På en pressekonferanse mandag kveld norsk tid åpnet Trumps pressesjef for at enda flere land kunne bli lagt til på denne listen.

Delte meninger

På spørsmål om man føler seg tryggere etter innreiseforbudet, svarer 31 prosent positivt, mens 26 prosent føler seg mindre trygge.

41 prosent mener derimot at USA setter et dårlig eksempel for hvordan man skal bekjempe terrorisme, mens 38 prosent mener det motsatte.

Undersøkelsen ble gjennomført på mandag og tirsdag, med 1201 personer i alle 50 stater.

Lovforslag



Nå jobber toppdemokrater for å legge frem et lovforslag i et forsøk på å stoppe presidentordren.

– Disse ordrene går imot hva Amerika alltid har handlet om. De gjør oss mindre humanitære, mindre sikre, mindre amerikanske, sa senatoren fra New York og demokratenes opposisjonsleder i Senatet, Charles E. Schumer på en pressekonferanse søndag.

Samtidig bekreftet at hans partifeller i Senatet jobber med et slikt lovforslag.

– Vi krever at presidenten reverserer disse presidentordrene som går imot hva vi er og det vi alltid har stått for, sa Schumer.

Samtidig kommer det første søksmålet som følge av ordren, fra generaladvokaten i delstaten Washington. Bob Ferguson (D) var en av 16 føderale generaladvokater som underskrev et opprop som kritiserte ordren i klare ordelag, skriver nyhetsbyrået AP.