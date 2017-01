Giuliani: Trump ville ha «muslimforbud»

President Donald Trump kalte presidentordren om innreiseforbud for flyktninger og turister fra syv land et «muslimforbud» da han kom med forslaget, hevder Rudy Giuliani (72).

– Da han lanserte det, sa han «muslimforbud» og «vis meg hvordan jeg kan gjøre det på en lovlig måte», sa den tidligere ordføreren i New York og nåværende rådgiver for presidenten da han i et intervju med Fox News ble spurt om innreiseforbudet knyttet seg til religion.

Giuliani fremholdt at han og teamet med juridiske eksperter isteden valgte å se på grunnlaget for innreiseforbudet i et sikkerhetsperspektiv. Landene som er omfattet, defineres av Giuliani som «områder som representerer fare for oss, hvilket er et faktuelt grunnlag og ikke et religiøst».

VG mener: Ikke det USA vi kjenner

Trump har besluttet at flyktninger er nektet adgang til USA for en periode på 120 dager. Forbudet for syriske flyktninger gjelder på ubestemt tid. I tillegg vil det midlertidig ikke lenger utstedes visum til personer fra syv hovedsakelig muslimske land.

Giuliani, som lenge var spådd til å bli Trumps valg som utenriksminister, har under hele valgkampen fungert som presidentens rådgiver og har kjent forretningsmannen i over 30 år.

Utvikling i natt: Dommer blokkerte Trump-ordre

Giuliani kom med uttalelsen da han i intervjuet ble spurt om hvorfor komiteen som utformet presidentordren kun kom opp med syv land, og hvorfor de valgte å utelate land som Saudi-Arabia og Pakistan.

Den tidligere ordføreren i New York sier det «plager» ham at Pakistan ikke ble inkludert i reisenekt-listen. Samtidig mener han Trump har et annerledes syn enn Obama på kongedømmet Saudi-Arabia.

– Saudi-Arabia går gjennom massive endringer. Jeg tror at kongedømmet, spesielt under ledelsen av den nye prinsen, har forstått at vi har å gjøre med et stort problem med radikaliserte terrorister. Dette er ikke det gamle Saudi-Arabia, sa Giuliani, gjengitt av New York Daily News.



(VG/NTB)