NEW YORK (VG) Fungerende FBI-sjef Andrew McCabe forsikrer at etterforskningen av Russland-saken fortsetter som før, til tross for at Trump sparket den tidligere sjefen.

Egentlig var det James Comey som skulle sitte foran senatets etterretningskomité, men etter at president Donald Trump ga FBI-sjefen sparken tirsdag, er det den tidligere nestsjefen Andrew McCabe, som vitner.

McCabe fikk først spørsmål fra etterretningskomiteens leder, den republikanske senatoren Richard Burr, om han kjente til at Comey ved tre anledninger hadde sagt til Trump at presidenten personlig ikke er under etterforskning av FBI – en påstand Trump fremsatte i oppsigelsesbrevet til Comey.

– Jeg kan ikke kommentere noen samtaler sjefen kan ha hatt med presidenten, svarte McCabe i den åpne høringen.

Han fikk også spørsmål om det ville vært feil å informere presidenten om dette under en pågående etterforskning, men heller ikke dette ønsket McCabe å svare på.

Den fungerende FBI-sjefen bekreftet imidlertid at han har møtt presidenten denne uken, men at de ikke diskuterte Russland-etterforskningen i møtet.

– Arbeidet fortsetter

Florida-senator og tidligere presidentkandidat Marco Rubio (R) stilte spørsmålet mange har stilt seg siden tirsdag:

Om hvorvidt sparkingen av Comey kommer til å påvirke den pågående FBI-etterforskningen av Russlands innblanding i det amerikanske presidentvalget og de påståtte båndene mellom Trump-kampanjen og russiske myndigheter.

– Arbeidet fortsetter til tross for enhver endring av omstendigheter eller avgjørelser. Det har ikke blitt gjort noen innsats til å hindre vår etterforskning, så langt. Man kan ikke stoppe mennene og kvinnene i FBI fra å gjøre det riktige, beskytte folket og opprettholde grunnloven, svarte McCabe.

Midt i høringen forlot komitéleder Richard Burr og komiteens nestleder Mark Warner for å delta i et møte. Dette møtet skal være med visejustisminister Rod Rosenstein, som har bedt om et møte med komitéledelsen i kjølvannet av at Comey ble sparket.

Rosenstein er den som skrev brevet – en vurdering av hvorfor Comey burde sparkes – som Trump brukte for å si opp FBI-sjefen. Videobilder viser at Rosenstein ankommer Capitol Hill og går inn i møtet med komitéledelsen.

– Ikke mistet tilliten til Comey

– Hadde FBI mistet tilliten til Comey, spurte et annet komitémedlem.

– Nei, sir. Det stemmer ikke. Han hadde en bred støtte og innehar det ved dags dato også, svarte McCabe og dermed motsa Trumps påstand nettopp dette.

– Jeg kan med trygghet fortelle deg at den vidstrakte majoriteten av FBI-ansatte hadde en dyp og positiv tilknytning til Comey, fortsatte han.

Onsdag skrev New York Times at Comey uken før han fikk sparken hadde bedt justisdepartementet om ytterligere midler til Russland-etterforskningen. Da McCabe fikk spørsmål om han føler at han har tilstrekkelig ressurser til etterforskningen bekreftet han det.

