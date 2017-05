President Donald Trump har gitt sine generaler frihet til å utføre militære aksjoner uten politisk forhåndsgodkjenning.

– Det truer demokratiet og øker faren for krig, sier professor i freds- og sikkerhetsstudier ved Hampshire College, Amherst, Michael T. Klare til VG.

Han har også skrevet bøker og et filmmanus, og er fast skribent for flere, store amerikanske medier.

Klare mener Trump viser glede og et stadig mer avslappet forhold til å angripe, samtidig som han lar generaler beordre aksjoner som presidenten først får vite om etterpå. Det synes professoren er skremmende.

PRESIDENT: Donald Trump. Foto: Joshua Roberts , Reuters

Han viser til flere eksempler:

• 29. januar foretok amerikanske spesialstyrker et mislykket raid mot en landsby i Jemen, der det angivelig skulle oppholde seg medlemmer av Al Qaida. 16 sivile og en amerikansk navy seal mistet livet.

• I Jemen har amerikanske, militære ledere på bakken fått tillatelse til å gjennomføre droneangrep og raid mot mistenkte uten å gå via Det hvite hus.

• I løpet av noen få uker i vinter utførte USA 70 droneangrep i Jemen, langt flere enn president Obama godkjente hele året før.

• Også i Somalia er flere områder definert som «områder med aktiv fiendtlighet», noe som gir befal på bakken frie tøyler til å angripe antatte medlemmer av al-Shabab.

• 7. april bombet amerikanske krigsskip en flybase i Syria som gjengjeldelse for et dødelig kjemisk angrep.

• 13. april slapp USA sin kraftigste av alle konvensjonelle bomber over et afghansk fjellområde der de mente IS krigere gjemte seg.

ENKE: Carryn Owens, enken etter Navy SEAL William «Ryan» Owens, som ble drept under et angrep i Jemen, hører på mens president Trump hedrer mannen hennes. Til høyre på bildet er Ivanka Trump. Foto: Andrew Caballero-reynolds , AFP

– To typer risiko



– Det er to typer risiko fra Trumps militære operasjoner. Den ene er at Det hvite hus har delegert betydelig myndighet til befal på bakken om å igangsette operasjoner uten å sørge for politisk dekning. Det gjaldt for eksempel da de slapp MOAB-bomben («Mother of all bombs» journ.anm.) over Afghanistan uten forhåndsgodkjenning fra Det hvite hus, sier Klare, og fortsetter:

– Overivrighet og feilvurderinger hos dem som bestemmer på bakken, kan få farlige konsekvenser. Hva om MOAB hadde detonert i et tett befolket område, og drept hundrevis av sivile? spør Klare retorisk.

MOAB: Et udatert bilde fra Elgin Air Force Base av en bombe som tilsvarer den som ble sluppet over Afghanistans fjell tidligere i år. Foto: Handout , Reuters

Han er også bekymret at Trump reagerer på en oppfarende måte på noe han oppfatter som en provokasjon, og på den måten leder til en reaksjonskjede som kan føre til full krig.

Klare nevner rakettangrepet mot Syria som en slik hendelse, og beskriver det som flaks at ikke Russland eller Syria svarte.

– Gjentar han en sikt handlingsmønster, for eksempel overfor Nord-Korea, kan resultatet bli langt mer alvorlig, sier han.

NORD-KOREA: Bilde av nord-koreansk rakett tatt 14. mai i år. Nord-Korea har provosert resten av verden med flere prøveoppskytinger. Foto: Str , AFP

– Lite gjennomtenkt



Professoren er også bekymret for hvordan Trumps måte å styre militæret på, svekker demokratiet.

– I USA og andre demokratier er militære ledere underlagt politisk folkevalgte. De militære har ofte stor frihet, men strategiske viktige avgjørelser tas politisk. Faren er at Trump delegerer viktige strategiske avgjørelse til generalene, og dermed omgår folket, sier Klare til VG.

– Hva er den største trusselen mot fred i dag?

– Oppfarende og lite gjennomtenkt oppførsel som kan eskalere fra et lavt nivå og trigge noe langt større. Nesten hver uke er det nærkontakt mellom iranske og amerikanske militærfartøy i Persia-gulfen, mellom amerikanske og kinesiske fartøy i Sør Kina havet, og mellom amerikanske og russiske fly og fartøy i Baltikum. Det er lett å tenke at en fartøysjef kan misforstå hensikten til en annen, og åpne ild. Hvis amerikanske skip skyter mot iranske skip, kan Iran svare med raketter, noe so kan føre til amerikanske angrep mot rakettbaser, og en eskalering som fort kan bli til full krig. Dette er den største trusselen mot fred i alle de nevnte konfliktområdene, sier Klare.

TETT PÅ: Russiske fly flyr over amerikanske hangarskip i det Baltiske hav i fjor vår. Foto: Us Navy , Reuters

Tre land i kald krig



Til tross for dette mener ikke professoren at det er en umiddelbar fare for en verdenskrig, eller atomkrig. Derimot ser han en ny kald krig som sannsynlig.

– Denne gangen mellom tre stormakter, nemlig Russland, USA og Kina. Alle tre kjenner katastrofen det er å gå til krig mot hverandre, men de tester likevel hverandres grenser i det Baltiske hav og Sør-Kina-havet. Det krever stor tilbakeholdenhet ved provokasjoner hos alle parter, og det er kvaliteter jeg frykter ikke er tilstrekkelig tilstede.

BESØK: Kinas president Xi Jinping ble invitert til Donald Trumps landsted i Mar-a-Lago i Florida, da han besøkte USA tidligere i år. Foto: Jim Watson , AFP

Han fortsetter:

– Samtidig driver alle de tre supermaktene med voldsom oppgradering og utvidelse av sine atomvåpenarsenaler og det ville vært bra om de kunne bli enige om hvordan de ikke skal brukes.

Klare mener dialoger på høyt nivå om hvordan de skal unngå eskalering av situasjoner, er nødvendig for å unngå katastrofer.

– Gitt faren for eskalering av mindre militære episoder i verdens konfliktområder, er det essensielt at lederne av verdens stormakter, og da særlig Trump, utviser ekstrem forsiktighet ved bruk av militær makt. Man må være seg bevisst mulige konsekvenser av sine handlinger. At Trump virker mer og mer komfortabel med å bruke militær makt, særlig slik vi så i Syria, er uttrykk for lite annet enn indignasjon fra en president, og burde bekymre alle, mener professor Michael T. Klare