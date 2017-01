Frp-Leirstein støtter Trump: – Han leverer fra dag én

Frp-politikeren Ulf Leirstein vil ikke fordømme Trump. Han mener at den amerikanske presidenten gjør det som han synes er best for USA.

President Donald Trump har møtt mye motstand etter at han signerte en presidentorde fredag, hvor USA midlertidig stanser innvandringen fra en rekke land.

Utenriksminister Børge Brende, statsminister Erna Solberg, Tysklands forbundskansler Angela Merkel, Sverige og Danmarks utenriksministere, samt fredsprisvinner Malala Yousafzai er noen av dem som er kritiske til Trumps beslutning.

Ulf Leirstein, som er stortingsrepresentant for Frp, støtter Trump.

– Jeg synes det er fantastisk at Donald Trump gjennomfører det han gikk til valg på. Han leverer på valgløftene fra dag én, sier Leirstein til VG.

– Hva tenker du om hans presidentordre, som stanser innvandringen fra en rekke land?

– Det synes jeg er kjempebra, siden før valget var han tydelig på at han ville innføre begrensninger på innreise til USA fra land som kan utgjøre en risiko, og det leverer han på nå. Dette er i tråd med valgløftene han ga, sier Leirstein.

– I den verden vi lever med i dag, med økende terror, må det være lov å beskytte nasjonale grenser. Det er et lands privilegium å selv få velge hvem som slipper inn i landet, legger han til.

FrP-politikeren sier at han ikke vil fordømme Trump, siden den amerikanske presidenten gjør det som han synes er best for USA.

Samtidig påpeker Leirstein at han ikke er enig i alle beslutningene Trump har tatt etter at han ble president for litt over en uke siden.

Uenig med Brende

Leirstein mener at den norske innvandringspolitikken bør innstrammes på noen områder.

– Trumps politikk er ikke aktuell i Norge, siden USA er i en helt annen situasjon enn Norge. Men vi kan stramme inn på noen områder, som på familiegjenforening, sier Leirstein.

Utenriksminister Børge Brende (H) gikk tidligere i dag ut og kritiserte Trumps presidentordre om flyktninger, og han sier at han er «bekymret for de siste dagers beslutninger og signaler fra Trump-administrasjonen».

– Hva synes du om at regjeringen, som ditt parti er en del av, går ut så sterkt mot Trump, ved Brendes uttalelser i dag?

– Jeg er av og til uenig med egen regjering og egne statsråder. Jeg er uenig med Brende, og synes det Trump gjør her er positivt. Men jeg konstaterer at nesten hele den politiske verdenen fordømmer Trump, og slik vil det nok bli de neste fire årene. I det politisk korrekte Norge er der ikke en fordel å støtte Trump, sier Leirstein.

Listhaug vil ikke kommentere

Statsminister Erna Solberg (H) sier i en uttalelse til VG at hun er bekymret for Trumps beslutninger.

– Flyktninger og andre mennesker må behandles likt uavhengig av religion, nasjonalitet og hudfarge. USA bryter med dette ved å nekte innreise, sier Solberg.

TRAVEL PRESIDENT: Donald Trump har besluttet å innføre flere nye tiltak innen innvandringspolitikk i USA. Foto: Mandel Ngan , AFP

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) vil ikke kommentere Trumps innvandringspolitikk overfor VG, men henviser til statsministerens uttalelse på vegne av regjeringen.

Listhaug sier derimot i en uttalelse at det er viktig for regjeringen å ha kontroll på asyltilstrømmingen til Norge.

– Norsk innvandringspolitikk ligger fast. Norge tar et stort ansvar ved å ta imot kvoteflyktninger gjennom FNs høykommissær og i forhold til innbyggertall er Norge et av landene som tar imot flest. For regjeringen er det også viktig å ha kontroll på asyltilstrømningen til Norge, sier Listhaug.

– Ved at Norge fremstår mindre attraktiv for økonomiske immigranter, og tilstrømningen er lav, kan vi bidra til å hjelpe flere mennesker i nærområdene til krig og konflikt der flesteparten av flyktningene befinner seg. Dette frigjør penger som kan brukes ute heller enn hjemme til å hjelpe flere, fortsetter hun.

Lysbakken kritiserer regjeringen

SV-leder Audun Lysbakken anklager regjeringen for å reagere for sent på innreiseforbudet for flyktninger og personer fra muslimske land som Trump iverksatte fredag.

Det var først på søndag at den norske regjeringen kom på banen.

– Regjeringen må reagere raskere og mye tydeligere enn det vi har sett de siste dagene. Vi forventer at statsministeren ikke bare mener, men også handler. Norge må gå foran nå og møte Trumps innreiseforbud med mer hjelp til mennesker på flukt, sier Lysbakken til NTB.

Flyktningordren fra Trump stenger blant annet grensen for syriske flyktninger på ubestemt tid, og det er innført et midlertidig innreiseforbud for personer fra syv hovedsakelige muslimske land – Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. Dette rammer også personer som allerede har visum.

Også USAs program for bosetting av flyktninger blir stanset i inntil 120 dager, frem til nye regler for å vurdere flyktninger er kommet på plass.