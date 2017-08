Frigir lydopptak av samtalen som felte Scaramucci

Da The New Yorker-reporter Ryan Lizza la på røret etter skandalesamtalen med Trumps kommunikasjonssjef, ble han sjokkert bare stående og riste på hodet.

I slutten av juli ringte Donald Trumps ferske kommunikasjonssjef Anthony Scaramucci til The New Yorker-journalist Ryan Lizza. Bakgrunnen for samtalen var at Lizza hadde skrevet på Twitter om en middag Trump hadde med Fox News-stjernen Sean Hannity og en av TV-kanalens tidligere sjefer, og kommunikasjonssjefen ville vite hvem som hadde lekket opplysningen om middagen.

Den informasjonen fikk han ikke, og samtalen endte i at Scaramucci raljerte på en sjikanøs og oppsiktsvekkende måte mot en rekke medarbeidere i Det hvite hus.

Nå snakker Lizza ut om skandalesamtalen i et intervju i eget magasin. På spørsmål om det har skjedd ham tidligere at medarbeidere i Det hvite hus har ringt ham for å få identiteten til kilder, svarer han:

– Nei, det var så uvanlig. I løpet av mine 20 år med dette har jeg aldri hatt en telefonsamtale som denne. Da jeg la på, bare sto jeg der stille. Jeg var på soverommet og bare sto der. Jeg bare sto der og ristet på hodet og sa til meg selv at dette er den mest uvanlige telefonsamtalen jeg har hatt noen gang med en høytstående tjenestemann, sier Lizza.

Ingen retningslinjer



I løpet av samtalen slakter Scaramucci blant andre sjefstrateg Steve Bannon og daværende stabsjef Reince Priebus med obskøn ordbruk. Lizza forteller at han lastet ned lydklippet og ga det filnavnet «Insane Scaramucci interview».

– Så tenkte jeg: Hva er nyhetsverdien her? Var det noen retningslinjer her? Når man har samtaler som dette med kommunikasjonssjefen i Det hvite hus, setter man ofte noen gjeldende retningslinjer. Det ble ikke satt noen her, sier han.

Han viser til at det er vanlig at journalister kan bli bedt om å gå med på at en samtale skal foregå som utveksling av bakgrunnsinformasjon som ikke skal bli publisert, men at det ikke skjedde i dette tilfellet.

– Neste dag, da jeg ringte ham og sa vi skulle publisere dette, sa jeg: Du snakker for den mektigste institusjonen i verden, og samtaler som det skal være «on the record». Det du sa har ekstrem nyhetsverdi, sier Lizza.

Ble selv sparket



I slutten av juli sparket Trump Scaramuccis rival Reince Priebus som stabsjef, men bare dager senere fikk kommunikasjonssjefen selv fyken. Den pensjonerte generalen John Kelly ble utnevnt til ny stabsjef etter Priebus.



– Fra anonyme kilder i Det hvite hus hørte vi først at den amerikanske presidenten synes det hele gikk bra, og at Scaramucci snakket på mesterens vegne. Er det rett?

– Det var de første indikasjonene. Men når folk anonymt utfordrer det Trump tror på, må man være forsiktig med hva som blir rapportert, fordi det ofte er agendadrevet. Men noe har klart endret seg etter at den nye stabsjefen John Kelly begynte. Kanskje det var så enkelt som at han er en militærmann og mer voksen og at han sa at dette var en utålelig situasjon, sier Lizza.

Han viser videre til kaoset i Det hvite hus og sier at ansettelsen av Scaramucci skapte enda en fraksjon innad i administrasjonen.

– Han er en dårlig administrator, slår Lizza fast om Trump.