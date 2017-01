Fox News: Trump vil godta hacking-rapport

Den påtroppende amerikanske presidenten Donald Trump antyder nå at han vil godta hacking-rapporten som anklager Russland for å ha påvirket høstens amerikanske valg.

Det er Fox News som melder dette med bakgrunn i et intervju som tv-kanalen har gjort med den påtroppende stabssjefen til Donald Trump, Reince Priebus.

NRK var først ute med å rapportere dette her hjemme.

I intervjuet mer enn antyder Priebus at Trump - som tidligere har avvist russisk innblanding da han ble valgt til president - vil godta avgjørelsen til amerikansk etterretning, dersom både CIA og FBI kommer frem til at russerne påvirket valget.

– Jeg tror han (Trump) vil akseptere konklusjonen dersom de kommer sammen og gir ut en rapport som viser at hele det amerikanske folk står på samme side, sier Priebus i intervjuet.

Han sier også at en slik konsensus fra de amerikanske etterretningsorganisasjonene er nært forestående.

Donald Trump har tidligere ikke gått med på at russerne aktivt gikk inn for å påvirke det amerikanske valget. Trump-leiren mener at disse beskyldningene har vært fremstilt for å svekke hans valgseier over demokratenes Hilary Clinton.

Mistanken om russisk innblanding kom etter at den private epost-kontoen til Hilary Clintons valgkampsjef, John Podesta, ble hacket og senere publisert av WikiLeaks.

Påstandene har ført til ytterligere spenning i forholdet mellom USA og Russland. I romjulen svarte USAs avtroppende president Barack Obama med å utvise 35 russiske diplomater.

Russlands president Vladimir Putin gjengjeldte den skarpe reaksjonen fra USA ved å invitere amerikanske ambassadørbarn til nyttårsfest i Moskva.