Forventer trøbbel mellom Trump og Putin

BERLIN (VG) Den gode tonen mellom Vladimir Putin og Donald Trump kan brått ta slutt når Trump inntar rollen som president.

– For å si det slik, det er lett å se for seg at det skjærer seg mellom Trump og Putin, sier USA-forsker og førsteamanuensis ved Bjørknes, Hilde Restad, til VG.

I går ble Donald Trump innsatt som USAs 45. president. Fra russisk side er forventningene til Trump intet mindre enn enorme, forteller seniorforsker ved Carnegiesenteret i Moskva, Andrei Kolesnikov. Han sier til VG at russerne «venter på at verdensorden skal gjenopprettes når Trump får styre».

– Russere ser på Trump som «vår», på lik linje med at russere mener Krim er «vårt». Hvis Trump ikke leverer på det, kan Putins følelse av å bli forrådt føre til et forverret forhold mellom nasjonene. Jeg er ganske sikker på at hvetebrødsdagene i forholdet mellom Trump og Putin vil ta slutt ganske fort, sier Kolesnikov.

Det kan likevel ta lang tid før de to verdenslederne har sitt første møte. I et ferskt intervju med BBCs HARDtalk sier talsmann for Kremlin, Dmitry Peskov at det trolig er snakk om måneder - og ikke uker - før det blir mulig å gjennomføre et møte mellom Trump og Putin.

– Putin vil være klar, sier Peskov i intervjuet, som er gjengitt i Russia Today.

Et møte mellom «alfahanner»



VERDENS TO MEKTIGSTE: ** 14. desember: Russlands president Vladimir Putin er av magasinet Forbes kåret til verdens mektigste person for fjerde år på rad. USAs påtroppende president Donald Trump inntar annenplassen. **9. november: Mens børsene falt i store deler av verden etter Donald Trumps valgseier, var det umiddelbar oppgang på børsen i Moskva. Årsaken var trolig et håp om at Donald Trump vil bedre forholdet mellom Russland og USA. **25. september: 71 prosent av amerikanerne er uenige med Donald Trump i at den russiske presidenten Vladimir Putin har gode lederegenskaper som den amerikanske presidenten mangler, viser en meningsmåling for nyhetsbyrået AP. (Kilde: NTB)

– Med Trump og Putin har folket fått ledere som står for noe helt eget og kan være seg selv nok. Spørsmålet er hva som skjer når to slike «alfahanner» skal samarbeide, sier forsker på internasjonale relasjoner Kirsti Stuvøy ved Norges miljø – og biovitenskapelige universitet, til VG.

NUPI-professor Iver B. Neumann mener den uforutsigbare personligheten til USAs nye president i ytterste konsekvens kan resultere i krig i møte med Putin.

– Så langt later det til at Trump kommer til å opptre uavhengig av etablerte institusjoner, noe som er et ekstremt dårlig utgangspunkt. Jeg vil minne om at samtlige kriger som USA har vært involvert i frem til 90-tallet ble igangsatt ved at sittende presidenter startet politiaksjoner i de aktuelle landene. Det har vist seg at det å få kongressens samtykke til finansiell støtte til en krig er ganske lett for en amerikansk president å få til, sier Neumann.

Den russiske forskeren Timofej Bordatsjev ved Høyskolen for økonomi i Moskva deler Neumanns syn på Trump.

TRUMP OM PUTIN: *30. desember: – Flott beslutning om utsettelse (av V. Putin). Jeg har alltid visst at han er veldig smart. (Trump på Twitter etter Putins beslutning om ikke å svare på USAs straffetiltak da USA utviste russiske etterretningsfolk fra USA etter angivelig hacking) *23. desember: – Et veldig fint brev fra Vladimir Putin – hans tanker er så riktige. Jeg håper begge sider er i stand til å leve opp til disse tankene, og at vi ikke er nødt til å velge en alternativ vei.

(Trump som svar på Putins julebrev)

*8. september:

– Det er et helt annet system, og et system jeg ikke liker. Men innenfor dette systemet har Putin vært en leder, og det i langt sterkere grad enn vår egen president har vært en leder. (Trump i intervju med Larry King) *27. juli: Jeg tror at han respekterer meg, og jeg håper på å få et flott forhold til ham.

(Kilde: NTB)



– Trump er uforutsigbar og baserer sine beslutninger mer på følelser og egen forståelse av situasjonen enn klassiske, politiske vurderinger. Med Trump ser vi muligheter, men også alvorlige farer, sier Bordatsjev til NTB.

Dersom ikke noe uforutsett skjer, mener de fire forskerne VG har snakket med at vi kan forvente oss en endring på følgende områder:

Handel: Tettere bånd mellom landene

– Hele Trumps karriere har han jobbet med handel, og det er dermed mange argumenter for at handelsforbindelsene mellom landene vil bli bedre, sier Iver B. Neumann.

Sikkerhetspolitikk:

– Putin er sykelig opptatt av at Russland skal behandles som en stormakt på linje med USA. Det er helt umulig, fordi Russland er land med 143 millioner mennesker og økonomi på linje med en bananrepublikk, mens USA og deres over 300 millioner innbyggere utgjør verdens andre største økonomi, sier Neumann.

Som NATO-medlem vil USA våren 2017 være med på å utplassere 4000 soldater i fire land som grenser mot Russland i løpet av våren 2017. Dette vil nok ikke gjøre stemningen mellom Russland og Vesten bedre.

ISKALDT: Forholdet mellom USA og Russland har vært svært dårlig under Obamas tid som president. I september møttes Putin og Obama under G20 - møtet i Hangzhou. FOTO: AFP

Sanksjonene:

Vestens sanksjoner mot Russland etter annekteringen av Krim og innblandingen i Øst-Ukraina rammer russerne hardt økonomisk. Trump har hintet om at han kan være villig til å heve på sanksjonene. Det er knyttet stor spenning til om det vil skje nå.

– Dersom USA plutselig stopper sanksjonene mot Russland må man jo anta at dette er fordi USA får noe annet tilbake som de ønsker, men spørsmålet er om dette «noe» er i USAs interesse, eller kun i Trumps interesse, sier USA-forsker Hilde Restad.

Restads russiske forskerkollega ved Carnegiesenteret i Moskva er absolutt ikke optimistisk på russernes vegne, og tror ikke på en heving av sanksjoner.

– Trump har mange interesser både utenriks og innenriks, så det er vanskelig å forestille seg at han vil avfinne seg med rollen som Putins «satellitt». Denne skuffelsen kan bli en kilde til harme i Russland, mener Kolesnikov.

Har ikke amerikanerne med seg



Selv om Trump til nå har lagt seg på en positiv linje i forholdet til Russland, kan han ikke si å ha folket med seg.

Kun 10 prosent av amerikanske velgere er positive til Putin, viste en meningsmåling utført for nyhetsbyrået AP i september.

Uroen ser ut til å ha spredd seg til forskermiljøet. Samtlige av ekspertene i internasjonale forhold som VG har snakket med, mener USAs 45. president besitter karaktertrekk som kan slå ut svært negativt for internasjonale relasjoner, særlig i møte med Russlands president.

– Uforutsigbarheten er det store problemet med Trump. Han har vist seg som en som angriper alle han ikke liker. Denne manglende evnen til å tenke før han handler kan vise seg å bli farlig, sier NUPI-professor Neumann.