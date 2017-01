Lista over land som omfattes av Donald Trumps innreiseforbud kan tolkes på mer enn én måte, mener Midtøsten-ekspert Cecilie Hellestveit.

USAs president Donald Trump undertegnet fredag et innreiseforbud på 90 dager for personer fra Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. Målet er å hindre «radikale, islamistiske terrorister» fra å komme til landet, ifølge den ferske presidenten.

Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit erkjenner at de syv landene som omfattes av innreiseforbudet har visse fellestrekk, men påpeker at ett av dem skiller seg ut:

MELDING TIL IRAN: Midtøsten-forsker Cecilie Hellestveit mener innreiseforbudet kan være en beskjed til Iran om at de kan vente seg en annen tone fra USAs nye president. Foto: Privat

– På den ene siden kan man si at alle landene på lista har en befolkning med en stor muslimsk majoritet, og de har alle sterke radikale krefter på sitt territorium. Det er også krig i alle landene, bortsett fra Iran, og det er jo krevende i seg selv, sier Hellestveit.

– Det som blir veldig påfallende er at nettopp Iran også står på denne lista. Terroren som dette innreiseforbudet skal skjerme USA mot assosieres jo generelt med sunnimuslimsk jihad-salafisme, og gjerne Al-Qaida og IS. Iran, som er sjiadominert, har ingenting i den kategorien å gjøre, fortsetter forskeren.

Hun mener innreiseforbudet ikke nødvendigvis bare handler om sunnimuslimsk ekstremisme, men at det også kan være uttrykk for en opptrapping mot Iran.

Les også: Slik er kampen for å oppheve Trumps innreiseforbud

– Lykke til med det!

– Lista består dessuten av flere land som på et eller annet vis er alliert med eller har sterke bånd til Iran. Det iranske regimet har stor innflytelse over Bagdad og Damaskus, samarbeider tett med houti-bevegelsen i Jemen og har hatt et relativt nært forhold til Sudans president Omar al-Bashir. Sett fra den synsvinkelen kan det virke som en opptrapping mot Iran snarere enn et tiltak for å stoppe sunnimuslimske jihadister, sier Hellestveit.

Maktkampen mellom sjiabastionen Iran og sunnidominerte Saudi-Arabia gjør det generelt krevende å forholde seg til situasjonen i Midtøsten, understreker Hellestveit. Hun tror det kan slå tilbake på Trump-administrasjonen hvis de brenner broer til sentrale spillere i regionen.

Fakta: Trumps innreiseforbud * USAs president Donald Trump undertegnet fredag en ordre om omfattende endringer i USAs utlendingspolitikk for å hindre «radikale, islamistiske terrorister» i å komme til USA. * Flyktninger nektes adgang til USA for en periode på 120 dager. * Syriske flyktninger stenges ute på ubestemt tid, eller fram til kontrollrutinene er blitt gode nok til at potensielle terrorister ikke kan utnytte svakheter i systemet. * Innføring av et generelt innreiseforbud på 90 dager for personer fra sju hovedsakelig muslimske land: Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen. * Forbudet gjelder også reisende som har dobbelt statsborgerskap, hvis et av dem er fra et av de sju landene. * Presidentordren omfatter også folk som i dag har arbeidstillatelse i USA. * Kun 50.000 flyktninger skal få slippe inn i løpet av budsjettåret. Det er mer enn en halvering av Obamas grense på 110.000. * Forsvarsdepartementet og utenriksdepartementet skal planlegge for sikkerhetssoner i Syria som skal gi beskyttelse til syrere som rømmer fra krig.





Kilde: NTB

– Donald Trump har sagt at han skal knuse IS. Dersom han skal få til det må han ha tett dialog med myndighetene i landene IS oppholder seg i. Det vil bli en fryktelig bratt oppoverbakke – for å si det forsiktig – dersom han ikke vil samarbeide med Irak, Jemen, Syria og Libya. Lykke til med det!

– De utilsiktede effektene av denne politikken – eller de tilsiktede effektene, hva vet vel jeg – kan bli svært utfordrende for amerikanske myndigheter, avslutter forskeren.

Mistet oversikten? Dette vet vi, og dette vet vi ikke om Trumps innreiseforbud

Kritisert for irrelevante eksempler

Både Donald Trumps pressesjef Sean Spicer og seniorrådgiver Kellyanne Conway har vist til terrorangrepet 11. september 2001, bombingen av Boston maraton i 2013, angrepet i San Bernardino i 2015 og Orlando-angrepet i fjor når de har forsvart det kontroversielle innreiseforbudet.

På en pressekonferanse mandag kveld norsk tid svarte Spencer følgende på spørsmål om man vurderer å legge til flere land på lista som omfattes av forbudet:

– Vi trenger ikke tenke på familiene til de som ble rammet under Boston-maratonen eller i San Bernadino for å spørre oss om vi kan gå lenger, sa han, og la til at «flertallet av amerikanere er enige».

Men ingen av de syv landene på lista kan imidlertid knyttes direkte til de nevnte angrepene, påpeker Washington Post:

11. september-terroristene kom fra Saudi-Arabia, Emiratene, Libanon og Egypt.



Boston-bomberne var to amerikanske statsborgere, begge født i USA.

San Bernardino-angrepet ble utført av en amerikansk statsborger, født i USA, og en pakistansk statsborger med gyldig oppholdstillatelse.

Orlando-angrepet ble utført av en amerikansk statsborger, født i USA.

– Forbudet handler mer om å fremme et verdenssyn basert på religiøs og rasemessig ekskludering enn om nasjonal sikkerhet. Det vil neppe gjøre oss tryggere og det vil trolig heller hjelpe våre virkelige fiender, IS og Al-Qaida. Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste når vi realiserer deres retoriske poenger, skriver J. M. Berger ved det internasjonale antiterror-senteret i Haag i en epost til avisen.