Forsker: Kina urolig etter Trumps Taiwan-samtale

Donald Trump har brutt flere tiårs diplomatisk etikette ved å snakke med Taiwans president på telefonen. En kinesisk forsker sier at samtalen er dårlige nyheter for Kinas ledere.

Kina har allerede kommentert samtalen ved å si at forholdet til USA ikke vil bli skadelidende som følge av fredagens samtale mellom Trump og Taiwans president Tsai Ing-wen, der sistnevnte skal ha gratulert Trump med seieren i presidentvalget.

Men ifølge en av Kinas fremste forskere på internasjonale relasjoner skyldes Kinas forsiktige reaksjon først og fremst ønsket om å ha et stabilt forhold til USA, også når Trump overtar som president i januar.

Bakgrunn: Historisk telefonsamtale

Mer bekymret

– Kinesiske ledere er stadig mer bekymret for USAs politikk mot Kina under Trumps administrasjon, sier Shi Yinhong ved Renmin universitet i Beijing.

– Dette er en stor hendelse, det er første gang en påtroppende president i USA har utfordret Kina. Dette må bety dårlige nyheter for den kinesiske ledelsen, sier forskeren til New York Times.

PRESIDENT: Taiwans Tsai Ing-wen på telefonen med USAs kommende president, Donald Trump. Foto: Handout , Reuters

Ifølge Shi er Taiwans status det mest følsomme og viktigste spørsmålet i forholdet mellom USA og Kina. Det at Trump valgte å snakke direkte med presidenten, kan dessuten gjøre henne mer uimottakelig for press fra Beijing, mener han.

Kontoret til Taiwans president har uttalt at Tsai og Trump diskuterte et tettere bilateralt samarbeide, noe som også er oppsiktsvekkende.

Brudd i 1979

Det er høyst uvanlig at en amerikansk leder snakker direkte med Taiwans leder ettersom øya ikke er internasjonalt anerkjent som et eget land. Ifølge internasjonale nyhetsbyråer er det muligens første gang det skjer etter at USA brøt den offisielle diplomatiske kontakten med Taiwan i 1979.

Taiwan brøt seg løs fra Kina i 1949 etter borgerkrigen og er i praksis selvstyrt, men Beijing insisterer på at øya må innlemmes i Kina. USA har siden 1979 fulgt en politikk som tar utgangspunkt i at det kun finnes «ett Kina», men har opprettholdt nære, uoffisielle bånd med Taiwan.

Det hvite hus har etter telefonsamtalen rykket ut og understreket at USA fortsatt følger «ett Kina»-politikken.

Trump forsvarer seg

Trump selv forsvarer samtalen og skriver på Twitter at det var Tsai som ringte ham, ikke omvendt.

– Det er interessant å se hvordan USA selger våpen til Taiwan for milliarder av dollar, men at jeg ikke skal kunne akseptere en gratulasjonssamtale, skriver han videre.

Ifølge Trumps rådgivere gratulerte Trump også Tsai med seieren i presidentvalget på Taiwan tidligere i år. I tillegg skal begge ha vært enige om at USA og Taiwan har nære bånd både økonomisk, politisk og sikkerhetsmessig.

Kinas utenriksminister Wang Yi insisterer på at Kinas forhold til USA verken er «forstyrret eller skadd» som følge av samtalen, og at den trolig ikke vil forandre USAs langsiktige Kina-politikk. Han legger i stedet skylden på Taiwan og kaller det hele «et lite triks» fra utbryterøya, ifølge Hong Kongs Phoenix TV.