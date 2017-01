Forsidene dagen derpå - dette skriver avisene om USAs nye president

Dagen derpå er det usikkerhet som preger avisforsidene. «Nå holder verden pusten», skriver Daily Mirror etter at Donald Trump i går ble innsatt som USAs 45. president.

I dag våkner verden opp til en ny tid i USA, når Donald J. Trump tar fatt på sin første dag som verdens mektigste mann. USAs 45. president har lovet å «make America great again».

Nå holder verden pusten for hva som er i vente med president Trump, om man skal tro avisforsidene.

Knyttet neven

– Tiden for tomprat er over. Nå kommer tiden for handling, sa Trump til forsamlingen som hadde møtt opp for å følge presidentinnsettelsen i går.

Talen, som var både offensiv og aggressiv, ble avsluttet med at Trump hevet knyttneven. En gest som har blitt oppfattet som svært kontroversiell.

– At han avsluttet talen sin med tydelig å vise knyttneven oppsummerer på mange måter hele talen. Å vise knyttneven i en så konfronterende ramme er betegnende. Dette viser hvor konfronterende talen var, og den var mer konfronterende enn jeg hadde forventet, sier historiker og forfatter av boken «Amerikansk valgkamp», Hallvard Notaker til VG.

«So help us God», er den britiske storavisa The Independents oppsummering.

New York Daily News har overskriften «INAGURAGE» dagen derpå - med henvisning både til Trumps aggressive tone i talen i går, samt de voldsomme protestene som utspilte seg i Washingtons gater gjennom gårsdagen.

Trumps hårmanke

Gratisavisen Metro i New York oppsummerer det hele med et stort spørsmålstegn på forsiden, samt tegninger av Trumps berømte hårmanke og det hvite hus - der Trump nå flytter inn sammen med USAs nye førstedame Melania Trump og familien.

Også i Norge preger innsettelsen av USAs 45. president avisene. Aftenposten har viet hele førstesiden på sin lørdagsutgave til president Trump, med et sitat fra mannen selv som tittel: «Fra og med i dag blir det Amerika først».

Også Adresseavisen har Trump på førstesiden, med et sitat fra Fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Fylkesordføreren reagerer kraftig på Trumps hevede knyttneve.

– Jeg blir uvel av dette, sier Sandvik til avisen.

Den kristne avisen Dagen har også viet førstesiden sin til president Trump, dog i den litt mer spørrende stilen. «Ble han innsatt av Gud?» spør avisen på sin førsteside.

Twitter

Trump, som ikke er spesielt glad i journalister, har allerede rukket å ta over Twitter-kontoen til Barack Obaama.

Under @POTUS (President Of The United States red.anm) har han sendt ut flere takkemeldinger etter den store dagen - og også publisert en video der han danser med sin kone Melania på gårsdagens Inaguration Ball.

Presidentens nye Twitter-konto har allerede fått 14,4 millioner følgere.

Også på den opprinnelige kontoen @realDonaldTrump har han sendt en rekke meldinger det siste døgnet.

Trump sa senest i forrige uke at han ikke kom til å slutte å bruke Twitter for å få sine meninger ut til verden - fordi han mener at pressen behandler han på uærlig vis - og at han flere ganger har blitt utsatt for «fake news».