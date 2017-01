Forbereder seg på hundretusenvis av Trump-demonstranter

WASHINGTON D.C. (VG) USAs hovedstad er i alarmberedskap før Donald Trump innsettes som USAs nye president.

Store deler av sentrum av Washington D.C. sperres for all biltrafikk i dagene før, under og etter at USAs 45. president, Donald Trump (70), tas i ed fredag.

Veisperringer, i tillegg til gjerder, sikkerhetssjekker og bevæpnet politi lager til sammen en jernring rundt maktsentrumet. Lastebiler fylt med tung last skal plasseres ut for å hindre terrorister å slå til.

Allerede onsdag var det et høyt nærvær av politi og Secret Service-agenter i sentrumsgatene.

Totalt kommer 28.000 sikkerhetspersonell til å være til stede i området rundt seremonien og i gatene hvor Donald Trump og hans visepresident Mike Pence blir kjørt i en parade fra Kongress-bygningen og Det hvite hus.

Tjenestefolk fra FBI, kystvakten, nasjonalgarden og politi fra flere steder av USA kommer til å bistå det lokale politiet med vaktholdet.

STENGT AV: Stolene er på plass og området stengt i påvente av den høytidelige seremonien fredag. Foto: Klaudia Lech/VG

Stor demonstrasjon lørdag

Sikkerhetsdepartementet Homeland Security sier at de regnet med at 99 ulike grupper kommer til å demonstrere i Washington D.C. fra og med fredag morgen til og med lørdag kveld. Flere av disse gruppene er for Trump, men de aller fleste kommer til å demonstrere mot ham.

Den største demonstrasjonen mot Trump, The Women's March blir gjennomført lørdag, der det er ventet at opp mot 200.000 personer kommer til å delta.

I tillegg er det varslet demonstrasjoner mot Trump i alle de 50 delstatene i USA, samt i 32 land verden over.

Ifølge CNN kommer regningen for sikkerheten rundt innsettelsen til å overstige 100 millioner dollar (cirka 850 millioner kroner).

VELKOMMEN: Titusenvis planlegger å demonstrere mot Donald Trump i Washington D.C., men fra dette bygget ved Det hvite hus ønskes den nye presidenten velkommen. Foto: Klaudia Lech/VG

Venter nesten én mill. tilskuere

Da Barack Obama ble tatt i ed i januar 2009 regnet man med at 1,8 millioner mennesker fulgte den fra National Mall – det store grøntområdet rundt Capitol Hill som strekker seg ned til Washington-monumentet.

Når Trump fredag offisielt blir USAs nye president er det ventet mellom 800.000 og 900.000 tilskuere.

Natt til torsdag norsk tid landet den påtroppende presidenten på Reagan National Airport i sitt privatfly. Dette er den siste gangen Trump flyr sitt eget fly på en god stund: Fra nå av blir det presidentflyet Air Force One og helikopteret Marine One som blir hans transportmiddel i luften.

– Vi skal ha en veldig, veldig elegant dag. Den 20. kommer til å bli noe veldig, veldig spesielt. Veldig vakkert, har Trump tidligere sagt om sin store dag.

