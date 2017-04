Første 100 dager: Slik er Trump-velgernes dom

OKLAHOMA CITY (VG) Denne uken er det 100 dager siden Donald Trump ble innsatt som USAs president. VG har møtt både fornøyde og misfornøyde velgere.

– Jeg elsker regjeringen hans, men skulle ønske at Trump kunne holde kjeft. Jeg liker ham ikke, sier Shantel Pittman (45).

Man skulle kanskje ikke tro at disse ordene tilhører en som ga sin stemme til Donald Trump i november, men det gjør de. Vi møter henne i Oklahoma – der Trump gikk til topps i alle delstatens 77 fylker.

Lørdag denne uken markerer de første 100 dagene med Trump som president. Denne skillelinjen blir ofte brukt for å måle suksessen, prestasjonene og handlekraften til presidenten i startgropen.

Disse 100 dagene blir også ofte referert til i valgkampen når kandidatene kommer med sine valgløfter som de vil få gjennom nærmest umiddelbart.

– Det var svært vanskelig å bestemme seg for enten Trump eller Clinton, jeg liker ingen av dem, men bestemte meg for at jeg vil ha noe nytt. Likevel innså jeg ikke hvor dårlig Trump var, sier Pittman, som innrømmer at hun ikke satte seg godt nok inn i Trumps politikk før valget.

– Jeg liker at han sier hva han mener, men jeg hater hans standpunkter.

– Jeg har ikke fortalt folk at jeg stemte på Trump. Du er faktisk den andre jeg forteller det til, fortsetter hun.

– Har gjort det veldig bra

72 år gamle Art Neil kunne ikke vært mer uenig med Pittman.

– Trump har gjort det veldig bra. Det eneste jeg ikke liker er Twitter-kontoen hans. Den burde han stenge. Han har veldig mange ideer, men mye kan mistolkes når han uttrykker seg med så få ord.

Neil trekker særlig frem utnevnelsen av Neil Gorsuch som en svært bra avgjørelse av presidenten.

SVÆRT FORNØYD: Art Neil (72) syntes at Trump har gjort en god jobb så langt. Foto: Thomas Nilsson/VG

I løpet av de første 100 dagene har Trump mislykkes med å levere på flere av de største valgløftene: Hans innreiseforbud har blitt stoppet flere ganger, byggingen av muren ser ut til å bli midlertidig blokkert og han har ikke innfridd løftet om å avskaffe og erstatte Obamacare.

– Trump gjør så godt han kan, men demokratene opponerer mot alt han gjør. Da er det ikke så enkelt. Samtidig kunne Obama dra på den ene ferien etter den andre uten at folk reagerte, men når Trump drar til Florida i helgene er det et stort problem for mange. Det forstår jeg ikke, sier Neil.

Bred støtte blant republikanere

En fersk undersøkelse av NBC/WSJ viser at 82 prosent av republikanske velgere mener at Trump har gjort en god jobb de tre månedene. Samtidig viser målingen at han har særdeles liten støtte blant resten av velgermassen.

Kun syv prosent av demokratiske velgere og 30 prosent av uavhengige velgere gir Trump tommelen opp.

En annen måling, fra Harvard University, viser at presidenten får særlig lite applaus blant de yngste velgerne. Kun 32 prosent av de mellom 18 og 29 år sier at de er fornøyde med Trumps innsats så langt.

FRA OBAMA TIL TRUMP: Chuck Hill (46) stemte på Obama både i 2008 og i 2012, men i fjor høst gikk hans stemme til Trump. Det angrer han ikke på. Foto: Thomas Nilsson/VG

Chuck Hill (46) stemte på Obama både i 2008 og i 2012, men i fjor høst gikk hans stemme til Trump. Det angrer han ikke på.

– Jeg syntes at han har gjort det mye bedre enn den forrige presidenten.

– Skuffet

– Syntes du at han har holdt løftene sine?



– Han prøver i det minste. Demokratene og de liberale kjemper mot ham, og jeg skjønner ikke hvorfor. Trump prøver sitt beste, og har klart å skaffe flere jobber og vil bygge muren. Den trenger vi, sier han og fortsetter:

– Men jeg skulle ønsker at han kunne avskaffe Obamacare og ordne skattene, men demokratene vil jo ikke samarbeide. Så det blir en hard kamp.

SKUFFET: Dennis Creeck (85) mener at presidenten har mye å gå på. Foto: Thomas Nilsson/VG

85 år gamle Dennis Creeck sitter på kne i et blomsterbed utenfor huset sitt når vi møter ham. Han stemte på Trump, og er mer skeptisk.

– Jeg syntes ikke at han gjør det så bra som jeg håpet. Han har skuffet ved å love ting under kampanjen som han ikke får gjennom, sier han og trekker særlig frem Obamacare.

– Jeg syntes at han roter det til.

– Angrer du på at du stemte på ham?

– Ikke egentlig, men jeg er skuffet over en del ting. Han kan gjøre det bedre. Mye bedre.

