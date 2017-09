Flytter hjem under FN-uken: Så mye koster det å sikre Trumps luksusbolig

NEW YORK (VG) Med massive sikkerhetstiltak bor Donald Trump i sitt gullbelagte penthouse på Fifth Avenue under en av sine viktigste uker som president.

Den 71-årige presidenten har innrømmet at han savner sitt gamle liv i New York. Derfor er han glad for at han kan bo hjemme i den massive toppleiligheten i bygget han selv eier, bare 17 kvartaler unna FN-bygningen hvor han tirsdag har verdenssamfunnets øyne mot seg:

Han skal fortelle hva han mener må gjøres med Kim Jong-uns atomtrussel.

Store deler av Manhattan er sperret av for Trump – som ble en massiv ekstrautgift for New York City da han sjokkerte og vant presidentvalget i november.

Mellom valget og innsettelsestalen kostet det New York City 300.000 dollar (2,4 millioner kroner) pr. dag å sikre Trump Tower. Etter innsettelsen har det kostet mellom 127.000 og 145.000 dollar i døgnet, i tillegg til nødvendige oppgraderinger underveis.

Vi snakker om over 50 millioner dollar – altså over 420 millioner kroner.

Les også: Kaller Kim for «Rocket Man» og håner Hillary med falsk video

HJEMME I NEW YORK: Donald Trump forlater Trump Tower i president-limousinen «The Beast» i går. Foto: Thomas Nilsson , IKKE VG-BILDE

Og det til tross for at presidenten ikke engang bor der. Natt til mandag var bare hans tredje natt i Trump Tower siden han ble president 20. januar.

USAs FN-ambassadør: – Nord-Korea trygler om krig

– Byråkrati og vanstyre

Og på morgenen ble han eskortert i sin svarte Cadillac «The Beast» ned til FN-bygningen ved East River, for å delta i et forum om å reformere det FN han tidligere har felt en hard dom over.

– FN er ytterst svake og inkompetente, sa Trump som presidentkandidat.

Men mandag var han mer forsonende. Han holdt seg til manuskriptet og påpekte igjen at han synes FN har underprestert, men at han gjerne vil hjelpe til med å gjøre noe med dette.

– FN er grunnlagt på virkelig edle målsettinger. Men de siste årene har ikke FN nådd sitt fulle potensial på grunn av byråkrati og vanstyre. FN har økt budsjettet med 140 prosent og antall personale har doblet seg siden år 2000, og vi ser ikke resultater som samsvarer med denne investeringen, sier Trump.

Samtidig roste han FNs generalsekretær António Guterres for reformarbeidet.

Trumps talskvinne ut mot Clinton-bok: – Falske og hensynsløse angrep

GOD STEMNING: FNs generalsekretær António Guterres og Donald Trump etter at sistnevnte holdt et innlegg i FNs hovedkvarter i New York. Foto: Lucas Jackson , Reuters

Smilte

FNs generalforsamling FNs generalforsamling er et av hovedorganene i De forente nasjoner (FN). Forsamlingen består av alle FNs medlemsland og møtes i ordinære årlige sesjoner ledet av en president valgt av forsamlingen. Møtested er FN-bygningen i New York.

Den første sesjonen fant sted 10. januar 1946 i London og talte 51 representanter. I år kommer 129 statsoverhoder. Russlands president Vladimir Putin og Tysklands forbundskansler Angela Merkel er ikke til stede denne gangen.

Statsminister Erna Solberg, avtroppende utenriksminister Børge Brende og klima- og miljøminister Vidar Helgesen representerer Norge.

FNs generalsekretær kostet på seg bredt smil og ga presidenten et solid håndtrykk, før han takket for de flotte ordene.

Og noe overraskende rettet Guterres selv skarp kritikk mot organisasjonen han leder.

– Noen spurte meg nylig hva som holder meg våken om natten. Mitt svar var enkelt: Byråkrati. Fragmenterte strukturer. Bysantinske prosedyrer. Endeløs papirmølle, sa Guterres.

Mer nerve blir det tirsdag da Trump er en av innlederne når selve generalforsamlingen starter.

Les spesialen: Syv dager i Nord-Korea

Det er ventet at Trump bruker mye tid på atomtrusselen fra Nord-Korea. Tidligere har han truet med «ild og raseri verden aldri har sett maken til» mot diktator Kim Jong-un.

Pikant nok er Nord-Koreas delegasjon, ledet av utenriksminister Ri Yong-ho, plassert på første rad i dag. Det betyr at de bare er et par meter unna den amerikanske presidenten når han skal stake ut den retningen han mener FN og verdenssamfunnet må ta mot Nord-Korea: Krig eller en massiv, omfattende handelsboikott, som også vil påvirke Kina.

Det store overblikket: Slik ville en krig mellom USA og Nord-Korea ha sett ut