Flyktninger strandet etter Trumps innreiseforbud

Allerede dagen etter at USAs president Donald Trump undertegnet ordren om innreiseforbud for flyktninger, begynte det å strømme inn historier om flyktninger som er strandet.

På Facebook ba fortvilte aktivister om hjelp etter at en syrisk mor med to små barn på vei fra Jordan til USA for å gjenforenes med ektemannen, skal ha blitt sittende fast i Ukraina fordi hun ikke rakk å komme seg på et fly i tide.

Jordan tar ikke syrere tilbake, mens USA nå har stengt døra for syriske flyktninger på ubestemt tid.

Også en rekke andre flyktninger som var på vei til USA fredag kveld, har blitt stoppet som følge av presidentordren, skriver Washington Post.

Bakgrunn: Slik er den nye flykntingordren

Mark Zuckerberg ut mot Trump: Jeg er bekymret

Går til sak

Blant dem er to irakiske flyktninger som ble stanset og pågrepet på John F. Kennedy-flyplassen i New York. Advokatene til de to har nå gått til sak mot amerikanske myndigheter for å få klientene løslatt.

FORTVILET: Ammar Sawan (40), som flyktet fra Syria til Jordan med familien. For tre måneder siden startet han prosessen med å få visum til USA. Foto: , AP

Også amerikanske menneskerettighetsorganisasjoner, blant dem American Civil Liberties Union, har gått til sak mot innreiseforbudet som de mener bryter med grunnloven.

Selv skryter Donald Trump av at forbudet fungerer.

– Det fungerer veldig fint. Du ser det på flyplassene, du ser det overalt, sa Trump til reportere i Washington.

Malala om Trumps flyktningordre: – Mitt hjerte er knust

I tillegg til å stenge syriske flyktninger ute av USA på ubestemt tid, vil personer fra land med «terrorbekymringer», trolig Iran, Irak, Libya, Somalia, Sudan, Syria og Jemen, ikke få visum de neste 90 dagene.

Motsvaret fra Iran blir å forby amerikanerne å komme inn i landet - etter Trumps ordre om å stenge USAs grenser for iranerne.

Irans utenriksminister kalte lørdag beslutningen «ulovlig, ulogisk og i strid med internasjonale regler», skriver svenske Aftonbladet.

Kronikk: Hvor er de norske reaksjonene?

Møtt med tårer

I Kairo ble en irakisk familie i følge med FN stanset på vei til USA fredag kveld. Familien på sju hadde både billetter og visum, men fikk ikke gå ombord på flyet til Egypt Air på grunn av de nye reglene.

Blant syriske flyktninger i Jordans hovedstad Amman har presidentordren blitt møtt med tårer.

– Når vi hørte om dette, var det som et lynnedslag. Alle våre håp og drømmer forsvant, sier Sawan til nyhetsbyrået AP.

I tre måneder har han vært i prosessen med å få visum til USA for seg og sine fire barn.

– Vi sier til det amerikanske folket at vi håper Trump trekker ordren tilbake. Vi har ikke flyktet for å skade folk i andre land, sier 37 år gamle Mayada Sheik.

USA om Putin-samtale: Starten på et bedre forhold