Flykter fra Mar-a-Lago: 20 organisasjoner har avlyst på Trumps Florida-resort

WASHINGTON, D.C. (VG) Etter presidentens uttalelser i kjølvannet av opptøyene i Charlottesville har stadig flere organisasjoner besluttet å avlyse planlagte arrangementer på Mar-a-Lago.

Totalt er det nå så mange som 20 ulike organisasjoner som har bestemt seg for likevel ikke å komme til Donald Trumps Mar-a-Lago-resort, i Palm Beach, Florida. Det melder lokalavisen Palm Beach Daily News. De fleste av disse er ulike veldedighetsorganisasjoner som i flere år har brukt Trumps resort.

De siste som avlyste er Kravis Center, som er et senter for utøvende kunst. De skulle etter planen holde sin årlige vinauksjon, til inntekt for senteret, på Mar-a-Lago, eller «The Winter White House», som det er omdøpt til i USA.

Allerede har mer kjente organisasjoner som Frelsesarmeen og Røde Kors avlyst.

– Det Amerikanske Røde Kors har besluttet av vi ikke kan holde vår årlige pengeinnsamling på Mar-a-Lago, ettersom det har blitt et stadig mer kontroversielt og vondt for mange av våre frivillige, ansatte og tilhengere, sa Røde Kors i en uttalelse forrige uke.

Frelsesarmeen pekte i sin uttalelse på at «debatten har flyttet seg bort» fra deres oppdrag om å hjelpe folk i nød.

– Frastøtende og motbydelig



Det er særlig presidentens reaksjoner på opptøyene i Charlottesville som har ført til masseflukten fra Mar-a-Lago. Lørdag for halvannen uke siden ble Heather Heyer drept da en mann kjørte inn i en folkemengde som holdt en motdemonstrasjon mot nynazister og høyreekstreme. Da hadde allerede stygge voldsscener gått for åpne kameraer.

Donald Trump har hevdet at begge sider var voldelige og hadde skyld i opptøyene, og han mente også at det var «gode folk» på begge sider. At han ikke tok tydeligere avstand til nynazistene og de høyreekstreme har opprørt mange. At han gjorde dette først to dager senere, for så igjen å skylde på begge sider gjorde ikke saken bedre for kritikerne.

STATSBESØK: Donald Trump har hatt prominente gjester på Mar-a-Lago etter at han ble president. Her under en middag med Kinas president Xi Jinping. Deres koner, Melania Trump og Peng Liyuan er også med. Foto: Alex Brandon , AP

Etter dette har den ene organisasjonen etter den andre avlyst. Lois Pope, som leder veldedighetsorganisasjonen Lois Pope Life Foundation la ikke skjul på hva hun syntes om Trumps uttalelser da hun offentliggjorde at deres desember-arrangement blir flyttet:

– Hatet, antisemittismen og de rasistiske synspunktene til nynazister og høyreekstreme er frastøtende og motbydelige. Enhver som viser den minste støtte til dem ved å hevde at det er «gode folk» blant dem fortjener ikke å ha verken meg eller min organisasjon som kunder.

Inntektstap



Bare to organisasjoner har bestemt seg for å gjennomføre sine planlagte arrangement for 2017/2018-sesongen.

For Trump-familien betyr dette tap av store inntekter. Washington Post har anslått det til å være «flere hundre tusen dollar», med andre ord flere millioner norske kroner. Og det var før de siste avlysningene kom. Avisen skriver at inntektene fra flere av disse arrangementene tidligere har ligget på mellom 100.000 og 275.000 dollar, eller mellom 800.000 og 2,2 millioner kroner.

Ifølge Washington Post journalist David Fahrenthold, som jobber mye med Trumps økonomi, har også flere andre Trump-eiendommer mistet kunder. I et intervju med marketplace.org nevner han Trumps golfbane i Los Angeles og hans hotell i SoHo i New York som eksempler. Et hotell som derimot har gått bedre enn ventet, er Trumps nye luksushotell i Washington, D.C., der både representanter for utenlandske regjeringer, lobbygrupper, republikanere og andre konservative grupper hyppig frekventerer.

På Twitter antyder Fahrenthold at det kan skyldes at hotellet, som VG nylig besøkte, ligger nært nok Det hvite hus til at det kan gi tilgang til presidenten.

Brukt opp overtidsbudsjett



For øvrig skrev USA Today mandag at Donald Trump har selv reist så mye til sine egne anlegg at Secret Service, som blant annet står for beskyttelse av presidenten og hans familie, allerede før utgangen av september kommer til å ha brukt opp overtidsbudsjettet for 2017.

De 20 organisasjonene som nå dropper Mar-a-Lago kommer i tillegg til alle topplederne fra amerikansk næringsliv som forrige uke trakk seg fra presidentens næringslivsråd. Til slutt ble det så mange at Donald Trump valgte å legge ned to slike grupper.

Også alle gjenværende medlemmene av presidentens kulturråd har nå trukket seg.