Flere Trump-rådgivere kan være på vei ut

Etter at Donald Trumps sikkerhetsrådgiver Michael Flynn ble tvunget til å gå av, går spekulasjonene høyt om hvem som er nestemann til å forlate Det hvite hus.

Ifølge det anerkjente nettstedet Politico skal både stabssjef Reince Priebus og pressetalsmann Sean Spicer ligge dårlig an. Dermed kan det ligge an til omfattende endringer i toppen av Trump- administrasjonen, bare tre uker etter at den nye presidenten ble tatt i ed.

En av dem som offentlig har uttalt seg kritisk om stabssjefen er Trumps nære venn Christopher Ruddy, som fredag hadde et privat møte med presidenten, skriver Washington Post.

– Min klare oppfatning er at Priebus er problemet. Han ser bra ut på papiret, og Donald stolte på han, men det er ganske tydelig at fyren har tatt seg vann over hodet, sier Ruddy.

Misfornøyd



Han ønsker ikke å avsløre hvordan presidenten reagerte på kritikken av sin stabssjef. Det hvite hus har ikke kommentert Ruddys uttalelser.

Også Politico siterer en rekke anonyme kilder nær presidenten, som mer enn antyder at Trump er misfornøyd med flere av sine nærmeste rådgivere. Ifølge nettstedet har Trumps medarbeidere allerede begynt å sette opp en liste over mulige erstattere til den viktige stillingen som stabssjef.

Blant de som blir nevnt som mulige kandidater til nøkkelstillingen er seniorrådgiverne Kellyanne Conway og Rick Dearborn og økonomirådgiver Gary Cohn.

Sviktet av rådgiverne

Også pressesekretær Sean Spicer skal ha blitt utsatt for intern kritikk fra sjefen for flere av sine offentlige opptredener. Han skal også ha spurt flere av sine fortrolige om hvordan de vurderer Spicers jobb.

Overfor nære bekjente utenfor Det hvite hus skal Trump ha uttrykt bekymring for den turbulente starten på hans presidentperiode.

– Trump stiller bare slike spørsmål hvis han er misfornøyd. Det vil helt sikkert komme endringer før sommeren, hvis ikke tidligere, sier en kilde som kjenner den ferske presidenten godt, til Politico.

Det sviende nederlaget rundt innreiseforbudet skal være en av sakene der Trump skal ha klaget over at rådgiverne har sviktet han. Presidenten kom i forrige uke med en oppsiktsvekkende innrømmelse da han avslørte at han i utgangspunktet ønsket å vente med å innføre de omstridte restriksjonene. Ifølge Trump skal han ha gitt etter for press fra sine egne, nære medarbeidere.

Gikk av

Den første Trump nå må erstatte er sikkerhetsrådgiver Michael Flynn som annonserte sin avgang tirsdag morgen norsk tid. Flynn har de siste dagene vært under økende press for å ha diskutert sanksjonene mot Russland med den russiske ambassadøren Sergej Kisljak i Washington.

Dette skal ha skjedd i slutten av desember – samme dag som Barack Obama innførte sanksjonene, og før han selv ble utnevnt til nasjonal sikkerhetsrådgiver. Først nektet han for det hele, men senere har han innrømmet at sanksjonene kan ha vært tema.

I sitt oppsigelsesbrev skriver han at han hadde flere samtaler med ulike ministere og ambassadører før Trump ble innsatt.

– Utilsiktet ga jeg dessverre visepresidenten og andre ufullstendige opplysninger om mine telefonsamtaler med den russiske ambassadøren.

– Jeg har beklaget overfor presidenten og visepresidenten og de har akseptert min unnskyldning, skriver han videre.