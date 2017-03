Fire stater tar Trumps innreiseforbud til retten

De fire statene vil blokkere president Donald Trumps nye reviderte innreiseforbud.

Washington var den første til å gå rettens vei for å få stanset det opprinnelige innreiseforbudet som Trump undertegnet en presidentordre om.

Det endte med at en føderal dommer i Seattle kom med en kjennelse som medførte at innreiseforbudet ble stanset over hele landet.

Torsdag erklærte statsadvokat i Washington, Bob Ferguson, at han vil be den samme dommeren om å utvide det rettslige påbudet til også å gjelde president Trumps reviderte innreiseforbud.

I tillegg vil Minnesota, New York og Oregon gjøre det samme, melder Politico.

Onsdag ble det klart at Hawaii tar forbudet til retten, som etter planen skal tre i kraft 16. mars.

– Kan ikek erklære seg fri fra retten



Mandag ettermiddag norsk tid ble det klart at USAs president har signert en ny presidentordre som justerer det opprinnelige forbudet – som rammet borgere fra Irak, Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria.

Dette første forbudet ble stoppet i domstolene til store protester fra presidenten.

Statsadvokat i Washington, general Bob Ferguson, sa følgende under en pressekonferanse i dag:

– Vi mener at presidenten ikke ensidig kan erklære seg fri for rettens bestemmelser.

Dette er endringene:



Etter det sviende nederlaget har Trump-administrasjonen jobbet med en ny presidentordre som skal begrense immigrasjonen til USA, med mål om å fjerne alle de juridiske svakhetene som ble lagt til grunn da forbudet ble opphevet.

Nå har Trump-administrasjonen gjort følgende endringer:

• Irak er fjernet fra listen over land. Dermed gjelder det nye forbudet visumstans og innreiseforbud for reisende fra Iran, Jemen, Libya, Somalia, Sudan og Syria i 90 dager.

• De som allerede har gyldig visum eller «green card» ikke blir omfattet av innreiseforbudet.

• I likhet med det forrige forbudet settes USAs flyktningprogram på vent i 120 dager, men de som allerede har fått innvilget opphold får ankomme landet.

• Samtidig er innreisenekten på ubestemt tid for syriske flyktninger fjernet.