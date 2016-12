Fikk Trump på tråden under Brende-møte

NEW YORK (VG) Her kommer utenriksminister Børge Brende ut etter å ha møtt Jared Kuchner. Under møtet ringte Donald Trump til svigersønnen.

I 50 minutter satt Norges utenriksminister i møte med Ivanka Trumps ektemann, eiendomsmogulen Jared Kushner (35) på sistnevntes kontor på Fifth Avenue på Manhattan, noen kvartaler fra Central Park.

Det er ventet at Kushner kommer til å få en sentral rolle i svigerfarens nye administrasjon. Selv har Trump sagt at han vurderer Kushner som sin spesialutsending til Midtøsten.

VG møtte Brende utenfor idet møtet var ferdig.

– Jeg fikk et veldig godt inntrykk av Jared Kushner. Han sa rett ut at med Norge har vi ingen problemer, bare masse muligheter. Det skal vi følge opp. USA er vår viktigste allierte, og det å ha godt inntak hos den nye administrasjonen er vesentlig for Norge, sier utenriksministeren.

Kushner er kjent for å ha et nært forhold til Donald Trump.

– Han er helt sentral i den nye administrasjonen og veldig tett på sin svigerfar. Det er det ingen tvil om, sier Brende.

SENTRALE: Her er Donald Trump sammen med datteren Ivanka og svigersønnen Jared Kushner på valgnatten – like etter at det ble klart at Trump blir USAs neste president. Foto: Jonathan Ernst , Reuters

Tett forhold

Midt under møtet ringte ingen ringere enn USAs neste president til svigersønnen – en samtale som varte flere minutter mens Brende satt i rommet.

– Det var noe de måtte diskutere. Det viser jo også hvor tett Kushner jobber mot Trump. Han var jo en av kjernemedarbeiderne hans under valgkampen, fortsetter Brende.

– Du fikk ikke formidlet noe til Trump?



– Vi fikk formidlet ganske mye til Jared. Vi fikk snakket grundig gjennom nordområdene, forholdene til Russland, hvordan vi ser på den utviklingen fremover. Fikk snakket grundig gjennom Midtøsten og det norske engasjementet nede i Israel og Palestina. Han er viktig i utformingen i den politikken. Dette er jo noe han har jobbet mye med.

TRUMP TOWER: Børge Brende gikk forbi Trump Tower, hvor Donald Trump bor, etter møtet med Trumps svigersønn. Foto: Thomas Nilsson/VG

I tillegg snakket de også om det historiske forholdet mellom USA og Norge, samt handelspolitikk.

– Har du fått en bedre følelse av hvordan den nye administrasjonen tenker?

– Jared ga at utrolig solid og godt inntrykk. Han er 35 år og hadde satt seg veldig grundig inn i mange handelsproblemstillinger. Det er viktig. Det var også veldig interessant hvilke tanker han hadde gjort seg omkring Midtøsten og gulfen fremover. Jeg tror vi kommer til å se et amerikansk lederskap der også. Han var klar på at USA kommer til å styrke forsvaret sitt. De kommer til å investere mye i et moderne forsvar og beholde de kapasitetene de har der.

Knytter kontakter



Norske myndigheter hadde gode kontakter inn mot Hillary Clinton, som Trump kjempet mot, men har måttet jobbe for å knytte nye – og gjenoppta gamle kontakter etter at sistnevnte vant valget. Om dette arbeidet sier Brende:

– Det er jo mange som har vært i Senatet og Representantenes Hus som trekkes inn i denne administrasjonen, og som vi kjenner fra før. Så er det mange som har vært med Bush-administrasjonen som vi kjenner godt og som blir sentrale. Så vi har jobbet med de og fått til møter, og jeg føler nå at vi allerede nå har et godt inntak med denne administrasjonen.

– Ser du annerledes på Trump etter valget?

– Trump er USAs neste president, og det er min jobb som norsk utenriksminister å etablere kjempegode relasjoner inn til denne administrasjonen – til vår nærmeste allierte. Det ga meg også en mulighet til å utdype de områdene hvor jeg har vært noe bekymret, knyttet til Nato, Nato-alliansen, forholdet til Russland og handel, men det viser seg at de har også politikk på dette natoområdet som ikke er noe grunn til å bekymre seg for, og de skal jo styrke det amerikanske forsvaret også.

Uttalte seg kritisk

I august brøt Brende den uskrevne regelen om ikke å blande seg inn i andre lands valgprosesser, med sin «man tror nesten ikke det man hører»-uttalelse om Donald Trumps angrep på NATOs kollektive forsvar – og advarte mot ham. Nå sier Brende:

– Det er feil. Jeg sa tvert imot at jeg ikke ville ta stilling til hvem av de to kandidatene som skulle velges. Det var det flere som gjorde, men ikke jeg. Det gjorde jeg helt eksplisitt klart.

– Men jeg sa også klart i fra da det ble satt spørsmålstegn ved artikkel fem i NATO, da det ble satt spørsmålstegn ved det internasjonale handelsregime, så var jeg kritisk til det, sier Brende og legger til at uttalelsen ikke ble tatt opp i møtet.