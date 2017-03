Fem ting du ikke visste om Trumps «førstedame»

Hun omtales USA ekte førstedame, og døren til Det ovale kontor står alltid åpen for henne. Her er fem avsløringer om Trump-rådgiveren Kellyanne Conway (50).

I amerikanske medier omtales hun ofte som «Trump-hviskeren», og Trump selv mener 50-åringen spilte en avgjørende rolle i valgseieren. Nå er hun en av de mektigste kvinnene i Det hvite hus, som spesialrådgiver til presidenten.

I et dybdeintervju i New York Magazine med tittelen «Kellyanne Conway er den ekte førstedamen i Trumps USA» forteller Trumps nære rådgiver blant annet om sitt nære forhold til presidenten.

Andre ting du kanskje ikke visste om henne: Hun hopper heller fra en bro enn å ta jobben til pressesekretær Sean Spicer og hun synes kritikerne hennes er «jævlig triste» mennesker.

Conway er født i New Jersey i 1967. Foreldrene skilte seg da hun var tre år gammel, og hun vokste opp sammen mot moren, bestemoren og to ugifte tanter.

Husker du? Conway sammenligner «alternative fakta»-kommentar med Oscar-tabbe

Her er fem overraskelser fra det frimodige intervjuet:

Hun vil heller dø enn å ta jobben som pressesekretær i Det hvite hus.

– Skjær opp håndleddene mine, la de blø, sette på sementsko, hoppe fra en bro og så vil jeg ta jobben – tuller du med meg? Svarte spesialrådgiveren på spørsmål om hun vil ha jobben til Sean Spicer, nåværende pressesekretær.

Se Spicer på jobb: Obamacare: – Et falskt valg

Hun kan gå inn på kontoret til presidenten når hun vil.



– Når jeg vil snakke med ham, går jeg og snakker med ham, sier Conway og forteller at hun har spesielle «åpen dør» privilegier til det ovale kontoret.

FURORE: Hovedrådgiveren Kellyanne Conway fikk mye oppmerksomhet for et bilder der hun sitter avslappet med beina i sofaen. Foto: Brendan Smialowski , AFP

Hun er lei av seg selv

I intervjuet forteller hun om sin nye kjendisstatus, og når hun får oppmerksomhet i offentligheten, fordi hun jobber i Trump-administrasjonen, blir hun lei av seg selv. Hun blir stadig snakket til i matbutikken, fordi folk er overrasket over at hun er der.

– Vel, hvordan skal jeg ellers spise?, spør hun.

Flere kontroversielle uttalelser fra Conway: Omtalte «massakre» som aldri har funnet sted

Kodenavn «Blåbær»

Som barn plukket Conway blåbær i sørlige New Jersey. Som 16-åring ble hun kronet Miss New Jersey Blueberry Princess (frøken New Jersey-blåbærprinesse). Senere, ble hun verdensmester i å pakke blåbær. Så da etterretningstjenesten ba henne plukke et kodenavn som begynte med B, tenkte hun: «Det er lett!».



Den eneste boken hun har i hyllene på kontoret sitt er «The Art of the Deal» av Donald Trump.

Boken ble gitt ut i 1987, og ble en umiddelbar salgssuksess. Boken viser hvordan hans karriere som eiendomsutvikler på 70- og 80-tallet skapte hans tilnærming til business og lederskap. Den forklarer også hvorfor han i kampanjen portretterte hans arbeidsmetode i New York som en miniatyrversjon av han som president, ifølge Business Insider.