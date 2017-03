Faktasjekk: Trumps første tale til Kongressen

Her er Donald Trumps påstander i hans tale til Kongressen i natt, sjekket opp mot fakta.

I sin første tale til Kongressen i natt var det en ny tone fra president Donald Trump. Han snakket om samhold og styrke, om amerikanernes felles beste, om at trivielle krangler ikke var viktig og at USA støtter NATO.

Tidligere har presidenten vært tatt i å servere flere løgner og usannheter. Så hvor mye av det han sa i natt stemte egentlig?

– Fjerner lobbyister



Påstand: Trump sa at han har startet jobben med å fjerne lobbyister som jobber opp myndighetene, og utestenge dem i fem år eller på livstid.

Fakta: Det stemmer. Trump kom med denne bestemmelsen allerede den åttende dagen i Det hvite hus.

– Fjerner gjengmedlemmer og «bad ones»

Påstand: Trump sa under talen at de nå fjerner gjengmedlemmer, narkolangere og kriminelle som truer lokalsamfunn, og at de han kaller «bad ones» nå blir sendt ut.

Fakta: Trump referer her til de seneste arrestasjonene av illegale innvandrere som er tatt i lovbrudd, og tar æren for at dette har skjedd. Men ifølge Washington Post er dette rutinearbeid for politiet, og ikke et resultat av Trumps politikk.

ULOVLIG INNVANDRER: Fransisco Rodriguez har livnært seg som illegal byggearbeider i Arizona i flere år. Foto: Thomas Nilsson , VG

– Tryggere med strengere innvandringspolitikk

Påstand: Trump sa at ved å ha en strengere innvandringspolitikk, så vil man få lønnsvekst, man vil hjelpe de arbeidsløse, man vil spare mangfoldige milliarder og gjøre lokalsamfunn tryggere for alle.

Fakta: Ifølge The Guardian er de økonomiske følgene av Trumps innvandringsplan usikker. De skriver at når ulovlige innvandrere forsvinner, kan flere amerikanere måtte jobbe innen landbruk og anleggsvirksomhet på lang sikt, men på kort sikt kan det bli kaos i disse næringene. Samtidig kan muren Trump har lovet koste mye penger, siden Mexico har nektet å betale for den, og flere studier viser at innvandring er bra for økonomien.

Washington Post mener det kan se ut som om Trump overdriver effekten av ulovlig innvandring. Ifølge avisen viser statistikk at ulovlige innvandrere i større grad begår kriminalitet enn amerikanskfødte borgere, men det er ikke ensbetydende med at flesteparten av illegale innvandrere er kriminelle.

Avisen påpeker videre at kostnaden ved illegal innvandring var på 13 milliarder dollar i 2013.

– Skaffet billigere jagerfly



Påstand: Trump sa at han har spart skattebetalerne hundrevis av millioner dollar ved at han har fått ned prisen på det han kaller et fantastisk nytt jagerfly av typen F-35.

Fakta: Ifølge Washington Post var prisen satt ned før Trump ble involvert. Pentagon kunngjorde et priskutt på rundt 600 millioner dollar før Trump møtte Lockheed Martin, som har produsert jagerflyet. Noen ganger sier Trump at han har spart USA for 600 millioner dollar, andre ganger sier han tallet er 700.

– Sørget for flere arbeidsplasser i USA



Påstand: Trump sa at etter at han ble president har bedrifter som Ford, Fiat Chrysler, General Motors, Sprint, Softbank, Lockheed, Intel og Walmart kunngjort at de vil investere store summer i USA, og sørge for titusenvis av nye jobber for amerikanerne.

Fakta: Ifølge selskapene stemmer ikke dette. I de fleste tilfellene kunngjorde selskapene satsingen før Trump ble president. Administrerende direktør i Fiat Chrysler, Sergio Marchionne, sa dette til NBC: «Jeg skulle ønske jeg kunne gi ham æren for dette, men dette var på plass før».

– Godkjenning av medisiner må fremskyndes



Påstand: Presidenten sa han ville forenkle og fremskynde prosessen for å få godkjent ulike medisiner, og nevnte en ung kvinne med en sykdom som satt blant publikum, og som trenger medikamenter som må godkjennes som lovlig medisin.

Fakta: Fremskyndingen skal allerede ha vært gjort, og tidligere leder av FDA, David Kessler, sier at prosessen ikke kan gå noe fortere enn det den gjør i dag.

– Hver eneste administrasjon har de siste 40 årene snakket om å fremskynde disse prosessene, sier Kessler til NBC, og legger til:

– Men realiteten er at det er den raskeste i verden.

– 4000 mennesker ble skutt i Chicago

Påstand: I talen sa Trump at mer enn 4000 mennesker ble skutt i Chicago i fjor, at dette er den største økningen på et halvt århundre og at antall drepte også har økt.

Fakta: Ja, tallet 4000 stemmer ifølge avisen Chicago Tribune. Antall drepte over hele USA har også økt, og ifølge tall fra FBI har det økt med 10,8 prosent det siste halve århundre.

– USA har brukt seks billioner i Midtøsten

Påstand: Trump sa at USA har brukt rundt seks billioner dollar (seks tusen milliarder dollar) i Midtøsten.

Fakta: Trump har ofte påstått at USA har brukt denne summen i Midtøsten, men fakta er at under krigene i Irak og Afghanistan så var kostnaden for USA på 1,6 billioner dollar.

De seks billioner dollarene baserer seg på det man har estimert at man vil bruke i Midtøsten i fremtiden, ifølge Washington Post.

– 94 millioner mennesker er uten jobb

HAR IKKE JOBB: Donna Dye er blant mange arbeidsløse i USA. Her med barnebarna Lilly og Chloe i delstaten Kentucky. Foto: David Stephenson , AP

Påstand: Trump sa at 94 millioner amerikanere står utenfor arbeid. Han sa også at mer enn én av fem i sin «beste arbeidsalder» ikke jobber.

Fakta: Ifølge CNN er 95,1 millioner mennesker uten arbeid i USA, men majoriteten av disse ønsker ikke jobb. Omtrent 44,1 millioner er pensjonerte, 15,4 millioner er disabled og 12,9 millioner tar vare på et familiemedlemmer eller andre, mens 15,5 millioner studerer eller er i opplæring. Ifølge USAs byrå for arbeidsstatistikk, BLS, er antallet arbeidsløse i USA regnet til å være 7,6 millioner mennesker.

– 43 millioner mennesker lever i fattigdom



Påstand: Trump sa at 43 millioner mennesker lever i fattigdom.

Fakta: Dette stemmer. Ifølge organisasjonen Poverty USA levde 43,1 millioner mennesker i fattigdom i 2015. Andelen fattige var dermed 13,5 prosent av befolkningen.

– Har fryst ansettelser

Påstand: Trump sa at han har fryst ansettelsene på føderale stillinger i USA.

Fakta: Bare noen dager etter innsettelsen signerte Trump ifølge Washington Post en presidentordre som fryser statlige ansettelser på ikke-militære og ikke-essensielle stillinger. Dette var et valgkampløfte som har blitt sterkt kritisert av fagforeninger.

– Banet vei for Dakota Access Pipeline

Påstand: – Vi har banet veien for byggingen av Dakota Access Pipeline.

Fakta: Dette har Trump gjort. Ifølge Forbes signerte presidenten allerede 24. januar et såkalt «presidential memorandum» angående byggingen av den omstridte oljerørledningen. Et «memorandum» er en noe mindre autoritær oppfordring enn en presidentordre. Dakota Access Pipeline er et utbyggingsprosjekt av en oljerørledning som vil påvirke urfolk, og har møtt protester i lang tid.

I PROTEST: Dan Nanamkin var blant de som ble arrestert etter protester mot utbyggingen av oljeledningen Dakota Access Pipeline. Foto: Adam Johansson







Børsen har tjent tre billioner dollar siden valget

Påstand: – Børsen har tjent tre billioner dollar siden valget

Fakta: Ifølge Investor's Business Daily er dette riktig.

– Laget et råd om kvinnelig arbeidskraft med Canada



Påstand: – Med hjelp fra Justin Trudeau har vi laget et råd med Canada for å forsikre at kvinnelige entreprenører har tilgang til det nettverket, markedet og kapitalen de trenger for å starte en bedrift og leve ut sine finansielle drømmer, sa Trump til Kongressen.

Fakta: Ganske riktig, 13. februar var Trump i møte med Canadas statsminister Justin Trudeau for å diskutere kvinnelig arbeidskraft. Det skriver CBC.

DA DET SMALT: Under Boston Marathon i april 2013 ble tre mennesker drept og 264 skadet da en bombe eksploderte under løpet. Foto: Dan Lampariello/Reuters

– Majoriteten av terrordømte har kommet utenfra



Påstand: – Ifølge tall fra Justisdepartementet, er den store majoriteten av personer dømt for terrorforbrytelser siden 11. september (2001, journ.anm.), mennesker som har kommet utenfra. Vi har sett angrepene hjemme – fra Boston til San Bernardino til Pentagon, og ja, selv World Trade Center, sa Trump.

Fakta: Ifølge nyhetsbyrået AP er dette feil. Litt over halvparten av menneskene Trump snakket om er født i USA, ifølge undersøkelser fra USAs sikkerhetsdepartement. Undersøkelsene kom ut forrige uke. Heller ikke angrepene Trump brukte som eksempler ble kun gjort av utlendinger. Syed Rizwan Farook, som sammen med sin pakistanske kone drepte 14 mennesker i angrepet i San Bernardino, var født i Chicago.

– Den verste finansielle gjenopprettelsen på 65 år

Påstand: – Vi har sett den verste finansielle gjenopprettelsen på 65 år

Fakta: Ifølge Politifact har USAs vekst i brutto nasjonalprodukt etter finanskrisen gått saktere enn etter tidligere økonomiske bølgedaler. Økonomien Trump arvet etter Obama har likevel vært sterk, men hatt sine tilkortkommenheter. Gapet i inntekter forblir høyt, mens fattigdomsraten, som tidligere nevnt, ikke har blitt redusert til hvor den var før finanskrisen.

– Har opprettet arbeidsgruppe

Påstand: – Har opprettet arbeidsgruppe for deregulering

Fakta: Dette stemmer. Fredag forrige uke ba Trump alle statlige byråer til å sette ned en arbeidsgruppe som skal finne ut hvilke kostbare reguleringer som kan fjernes, ifølge NPR. Han har tidligere også sagt at for hver nye regulering som kommer, må to gamle fjernes.

– Sanksjonerer iranere

Påstand: Trump sa i talen at han har satt ned sanksjoner mot iranske selskaper og personer som støtter Irans missliprogram.

Fakta: Dette stemmer. Tidlig i februar innførte Trump-administrasjonen nye økonomiske sanksjoner mot iranske individer og selskaper som støtter landets missilprogram, ifølge USA today.

– Mistet 1/4 av fabrikkjobbene



Påstand: – Vi har mistet en firedel av fabrikkjobbene siden NAFTA (handelsavtalen, journ.anm.) ble godkjent, og vi har mistet 60.000 fabrikker siden Kina ble med i Verdens handelsorganisasjon i 2001.

Fakta: Det er uklart hvor mye handelsavtalen North American Free Trade Agreement har hatt å si for reduksjonen i fabrikkarbeid. Antallet ansatte i industrien har gått nedover siden 80-tallet, lenge før NAFTA ble en realitet i 1994, ifølge magasinet Global Trade. Det har også gått i raskere nedadgående retning etter at Kina ble med i Verdens handelsorganisasjon, WTO. Men dette skyldes heller teknologi og automatisering enn handel i seg selv.

– Stort handelsunderskudd



Påstand: Handelsunderskuddet i 2016 var på nesten 800 milliarder dollar.

Fakta: Trump er ikke så langt unna sannheten. I 2016 var USAs handelsunderskudd på 734 milliarder dollar, ifølge ABC News.

– Amerikanske selskaper skattlegges mest



Påstand: Amerikanske selskaper er blant de som skattlegges mest i verden, sa Trump, og kunne fortelle at administrasjonen npå utvikler en skattereform som vil gjøre at amerikanske selskaper kan konkurrere med hvem de ønsker, hvor de vil.

Fakta: Dette er feil. Ifølge The Guardian er ikke USA engang på listen over de 30 landene med høyest skatt i verden. USA er ifølge OECD på 31. plass av 34 industrialiserte land når det kommer til skattemessig prosent av brutto nasjonalprodukt.

DØR UTEN OBAMACARE: Komas Bryant er på siste stadium i livet, og er avhengig av en oksygentank for å leve. Obamacare sørget for at han fikk en månedlig sum for å betale for medisiner og legebesøk. Foto: Klaudia Lech/VG

– Obamacare kollapser

Påstand: Forsikringspremien på Obamacare har blitt doblet og tredoblet. Trump mener Obamacare har blitt dyrere for den enkelte amerikaner, og viser til at prisen i Arizona i 2016 gikk opp 116 prosent. Obamacare kollapser, hevdet Trump.

Fakta: Ifølge Politifact stemmer dette i noen delstater. Premien skal ha steget til det dobbelte i enkelte markeder etter at loven ble iverksatt, men flere stater opplevde ingen dramatisk økning.