Etteretningskomiteen i Senatet avviser Trumps avlyttings-påstand

Etteretningskomiteen i det amerikanske Senatet sier det ikke finnes indikasjoner på at Trump Tower har blitt avlyttet.

Det melder BBC og flere andre amerikanske medier.

Den republikanske senatoren Richard Burr og den demokratiske senatoren Mark Warner, som begge sitter i Senatets etterretningskomité, sier i en felles uttalelse at de ikke har noen indikasjoner på at Trump Tower har blitt overvåket av amerikanske myndigheter før eller etter 2016-valget, heter det i den én setning lange uttalelsen, ifølge nyhetsbyrået AP.

BAKGRUNN: Påstår at Obama avlyttet ham i valgkampen

Anklager Obama for avlytting

President Donald Trump kom med de oppsiktsvekkende anklagene i slutten av februar, da han i en melding på sin Twitter-profil påstod at tidligere president Barack Obama avlyttet ham i Trump Tower i New York under valgkampen i fjor høst.

I et intervju på Fox News onsdag kveld amerikansk tid hevdet Trump at det vil komme flere beviser for avlytting de kommende ukene, men han ville ikke røpe hvilke type beviser det skal være snakk om.

Flere skeptiske

Onsdag kom også beskjeden om at etterretningskomiteen i Representantenes hus heller ikke har fått se noen beviser som underbygger at Trumps påstand stemmer.

– Vi har ikke sett noen beviser for at det skjedde, og jeg tror faktisk ikke...bare den siste uken, de folkene vi har snakket med. Jeg tror ikke det var faktisk avlytting av Trump Tower, sa republikaneren Devin Nunes, som er leder for komiteen, ifølge CNN.