Erna Solberg om Trumps Iran-utspill: USA må dokumentere

NEW YORK (VG) Etter Donald Trumps tordentale ber Erna Solberg USA legge frem konkrete bevis dersom det er slik at de mener Iran ikke oppfyller forpliktelsene i atomavtalen.

Trumps knallharde ordbruk mot Nord-Korea og Iran er fortsatt et stort samtaleemne. Tirsdag kalte Trump avtalen for en «skam for USA».

– Vi opplever at Iran følger den avtalen de har skrevet under på. Hvis amerikanerne har andre opplysninger, så må de dele det med sine avtalepartnere, men det har vi ikke sett. De må dokumentere. Vi kan ikke begynne på nytt hver gang, sier den norske statsministeren til VG.

Hun forlater i dag New York og drar hjem til Norge etter noen hektiske døgn i FN.

Men det var ikke noe Solberg tok opp med den amerikanske presidenten under mottagelsen han holdt tirsdag kveld.

– Han ba meg hilse og si at Norge er et flott land, sier Solberg med et smil.

Hun forteller at det sjelden blir anledning til å ta opp de store politiske spørsmålene i slike mottagelser.

Tidligere på dagen hadde Trump levert sitt nådeløse angrep mot Iran og den historiske atomavtalen som hans forgjenger Barack Obama fikk i stand for to år siden.

– Viktig å være forutsigbar

Iran forpliktet seg til flere tiltak for å gjøre det umulig å utvikle atomvåpen, samtidig som de opprettholder sine atomanlegg til energiproduksjon.

Atomavtalen med Iran Avtalen gir internasjonalt innsyn i det iranske atomprogrammet. I bytte mot innsyn skal de økonomiske sanksjonene mot Iran oppheves. Avtalen startet fra første halvdel av 2016. Det finnes også flere krav i avtalen: **FNs sanksjoner gjenopprettes innen 65 dager dersom Iran bryter sin del av avtalen. **FNs våpenembargo skal bestå i ytterligere fem år. **Missil-sanksjonene mot Iran skal ikke oppheves før om tidligst åtte år. Kilde: NTB

De gikk også med på åpne sine anlegg for inspektører fra Det internasjonale atomenergibyrået.

Erna Solberg mener at det blir feil når Trump vil snu ryggen til alt dette, selv om hun godt vet at det republikanske partiet motsatte seg avtalen i 2015.

– Å være forutsigbar i sånne avtaler er viktig i forhold til Nord-Korea også. Hvis vi ikke følger opp Iran-avtalen, så skaper det mindre troverdighet i arbeidet for en diplomatisk løsning med Nord-Korea også, sier Solberg.

Selv hadde hun et bilateralt møte med Irans president Hassan Rouhani tirsdag – kort tid etter at Trump stemplet Iran som en kjeltringstat. Trump sa også at «landets fremste eksport er vold, blodbad og kaos», og selve atomavtalen virker det simpelthen som han avskyr.

– Iran-avtalen var en av de verste og mest ensidige transaksjonene som USA noen gang har gått med på. For å være ærlig, så er avtalen en skam for USA, og dere har nok ikke hørt siste ord, tro meg, sa Trump i sin tale.

FN-DEBUTERTE: Donald Trump. Foto: Brendan Mcdermid, REUTERS

– Essensiell for fred

Men Trump er alene i FN om å ville dumpe Iran-avtalen. Frankrikes president Emmanuel Macron gikk på talerstolen etter Trump - og snakket imot ham.

– Iran-avtalen er essensiell for fred, sa Macron.

Macron er redd for at Iran blir et nytt Nord-Korea-problem hvis avtalen skrotes, en avtale hvor verdenssamfunnet faktisk kan følge med på hva som skjer. Macron sier at han skal forsøke å overbevise Trump om dette.

Trumps tøffe retorikk ble ifølge Solberg ikke et stort tema i møtet hun selv hadde med Rouhani.

MØTTE IRANS PRESIDENT: Erna Solberg i samtaler med Irans president Hassan Rouhani i FN tirsdag kveld, etter at Donald Trump refset Iran. Foto: DEN NORSKE FN-DELEGASJONEN

– Vi snakket ikke så mye om det. Jeg sa ganske tidlig hva som var vår mening og det er at vi mener Iran følger sin del av avtalen, sier Solberg.

Irans president mener USA svekker sin egen troverdighet ved å true med å gå ut.

– USA undergraver den internasjonale tilliten til forhandlinger med landet og til å godta deres ord eller løfter, sa Hassan Rouhani i FNs hovedforsamling onsdag. Han la vekt på at det dreier seg om en internasjonal avtale som ikke tilhører ett eller to land.

Seniorforsker ved NUPI, Sverre Lodgaard, understreker det dramatiske i Trumps trusler.

– Men hvis USA gjør alvor av å trekke seg fra avtalen, og Iran fortsetter å etterleve den, vil USA bli stående alene, sier Lodgaard til NTB.