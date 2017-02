Ekspert om Trump: – God til å nå ut til dem som stemte på ham

Donald Trump gikk til angrep på pressen, demokratene og flere lekkasjer i gårsdagens pressekonferanse. Han gjør det han har lovet han skal gjøre, mener ekspert.

Donald Trump får både kritikk og ros etter den over én times lange pressekonferansen fra Det hvite hus torsdag.

Først skrøt han uhemmet av alt han har fått til de første ukene ved makten, deretter gikk han til frontalangrep på pressen.

– Nivået av uærligheten i mediene er ute av kontroll.

– Pressen har vært så uærlige, og så snakker vi ikke om det! Dette er en enorm ugjerning mot folket, sa Trump, før han la til at han mener noen medier er ærlige og fantastiske.

Bakgrunn: – Ingen president har gjort så mye som meg på så kort tid

– Ganske dyktig

– Fra et politisk psykologisk ståsted er han ganske dyktig på en del av tingene han gjør. Han fortsetter i samme tralten, han har vært klassisk populistisk og kritisert eliten og etablissementet. Når han snakker om CNN portretterer han det som at «folk skjønner det», «de ser at det er urettferdig», «de avslører CNN og de dårlige mediene», sier Sigrun Marie Moss, førsteamanuensis ved psykologisk institutt ved UiO, til VG.

Hun sier Trump på pressekonferansen malte et for mange overtalende bilde om at han er på folkets side og at han bryr seg om dem.

Få innsikt: Her er den store Trump-guiden

– Han tar en offerrolle og sier at det er så mye hat fra media. Han sier at han ikke er en dårlig person, og nevnte blant annet ulike episoder med Clinton, der han understreket at om det hadde vært ham som hadde gjort det, så hadde media ønsket dødsstraff. Han klarer å male seg selv som den store helten som står på barrikadene for folket, og at det er urettferdig at han behandles som han gjør av media.

Sett denne? Så lav er oddsen for Trumps avgang

– Trodde han skulle opptre mer «presidentaktig»

Hun mener Trump i stor grad gjør det han hele tiden har lovt han skal gjøre.

– Helt fra begynnelsen har han sagt at det er han som leder folket mot eliten og etablissementet, og denne tonen passer godt inn i det han har sagt han skal gjøre, sier hun.

Kommentar: Trump har erklært sin første krig

Moss mener mange av dem som har fulgt prosessen er overrasket over at man ikke har sett en større endring hos Trump.

– Jeg og mange andre hadde trodd han skulle opptre mer «presidentaktig» da han ble president, men han er overraskende sann mot det han sa han skulle gjøre. Er det noe man i alle fall ikke kan ta ham på, så er det at han lovte at han skulle gjøre dette og det gjør han. Det tror jeg svært mange av dem som stemte på ham setter pris på. Han er i veldig liten grad blitt en annen person etter at han fikk nøklene til det hvite hus, sier hun.

Da VG snakket med noen av Donald Trumps kjernevelgere for noen dager siden, hyllet de presidenten for sin handelkraft.

– Han får mye gjort og kaster ikke bort tiden. Alt har vært veldig bra, saMike Smith jr (37) da han skulle oppsummere de første ukene med Donald Trump som president.

Les saken: – Trump har vært helt utmerket

– Fra et psykologisk retorisk ståsted tenker jeg han er god til å nå ut til dem som stemte på ham og som er enig med ham. For mange av dem er det viktig at han høres ut til å snakke rett fra levra og på mange måter er en prototypisk amerikaner. Men de som ikke er enig i at dette er den type ledelse de skal ha, vil naturlig nok ikke være positive.

Les også: Vil ikke bli Trumps nye sikkerhetsrådgiver

Professor: Annerledes når han løfter blikket

– Han når dem han prøver å nå. Retorisk er han god på skjønne hvem det er han skal nå ut til.

Avis: Fryktet lekkasjer – etterretningsinfo ble holdt tilbake for Trump

Jens Elmelund Kjeldsen, professor ved Institutt for informasjons- og medievitenskap ved Universitet i Bergen, sier at Trump oppfører seg annerledes når han leser fra manus enn når han ser opp.

– Når han forholder seg til manus har han en tendens til å fremstå som en litt tradisjonell politiker og for å være helt ærlig, litt kjedelig. Når han løfter blikket og frigjør seg fra manus og går løs i Donald Trump-modus, blir det mer interessant. Om det blir mer politisk eller en bedre pressekonferanse vet jeg ikke, men det blir mer dramatisk og mediemessig interessant og du vet han snakker fra hjertet.

– Er han en god taler?



– Det er et vanskelig spørsmål. Hvis noen hadde spurt meg om Obama var en god taler, hadde jeg sagt selvfølgelig og at det er opplagt fordi han følger retningslinjene som er lagt siden Ciceros tid. Men Obama er så velformulert og velforberedt at han noen ganger kan virke mindre autentisk. Trump følger ikke Cicero, han er ikke en tradisjonelt god taler, men om du tenker på om han klarer å snakke til sine trosfeller på en overbevisende måte, så klarer han jo det. Så det er vanskelig å svare, for han bryter alle regler for hva en god taler er, og ser likevel ut til å lykkes.

Han sier at det er betegnende at Trump flere ganger forsvarer seg ved å angripe dem som har angrepet ham.

– Han bruker ofte det argumentet man kaller «hva med deg selv-argumentet», og det finnes i mange former. Når du blir angrepet for noe, begynner du ikke å forsvare deg, du angriper i stedet tilbake. For eksempel når hans administrasjon blir angrepet for å ha et lempelig forhold til sannheten, svarer han at media er «fake news» og de mest uærlige folkene på planeten, sier han.

Han sier han også legger merke til at Trump oppfører seg som faren til små barn, som deler ut ris og ros.

– Noen får kjeft og noen får ros, og det påvirker hvordan vi forholder oss til dem. Dette er noe vi kjenner fra Putins pressekonferanser, folk passer seg for hva de sier for de vil gjerne ha ris og ikke ros, og vil gjerne ha anledning til å stille presidenten et spørsmål.